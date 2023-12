Franklin Mirabal fue reconocido por todo lo alto en Puerto Rico, esta vez por el consulado dominicano.



Mirabal destaca que ha sido un año espectacular, en el que obtuvo siete premios y siete reconocimientos.

Aprovechó para reflexionar sobre su carrera de 36 años como periodista deportivo que le ha generado 34 premios. “Recuerdo cuando era limpiabotas, cuando vendía dulces, cuando vendía periódicos en las calles”, relató Mirabal. “La clave fue trazar un plan. Me propuse ir a la universidad a estudiar periodismo, estudié inglés y luego me gradué como locutor, y ahí senté las bases para correr por mis sueños”, agregó.

Mirabal dijo que una estrategia que usó, y que invita a imitar a los jóvenes cronistas, fue hacerse “enllave” de los veteranos y aprender de ellos.



“Yo compartí mucho con Max Reynoso, Félix Acosta Núñez, Billy Berroa, George Bournigal, Freddy Mondesí, Tomás Troncoso, Mickey Mena y Roosevelt Comarazamy, entre otros muchos”, señaló. “Les demostré que no envidiaba sus puestos, que solo buscaba una oportunidad, y me abrieron las puertas. El peor error de un cronista joven es atacar a quien hizo su fila y ha sido exitoso”, expuso,



“Yo Siempre voy a ser periodista deportivo, pero hay algo que me falta y es convertirme en un empresario deportivo, es decir, presentar y mercadear grandes eventos para el país”, expuso.



Resaltó que nunca se debe ser malagradecido. “En esta profesión siempre vas a necesitar apoyo, yo tengo por norma que quien me apoya, trato de nunca ofenderlo”, dijo Mirabal.