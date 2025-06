La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) anunció la celebración de su esperado torneo de golf “Adozona Business and Golf”, a realizarse del 19 al 21 de junio en el campo de golf Corales, en Punta Cana.



Este evento congregará a 360 jugadores y a destacados representantes del sector empresarial nacional e internacional, durante un fin de semana que conjuga deporte, relaciones estratégicas y desarrollo de negocios en un entorno de excelencia.



El torneo, que se jugará bajo la modalidad scramble en parejas, Damas: 1 Categoría por pareja; Categorías: A: Handicap a 10, B: Handicap 11 a 15 y C Handicap 16+. Contará con tres días de actividades: el jueves 19 de junio se iniciará con el registro de los jugadores, seguido del tee off en formato shotgun. El viernes 20 continuará con la segunda ronda de juego. Finalmente, el sábado 21 se completará el evento con la ronda final y la cena de premiación.