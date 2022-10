Email it

Integrantes de la selección femenina refuerzan en las mejores ligas del mundo con sueldos entre 125 mil y 650 mil dólares

Son Reinas del Caribe y reciben un trato de primer orden. Las integrantes de la selección dominicana de voleibol se han convertido en importantes productos de exportación para las mejores ligas del mundo.



Mercados como el de Europa, Asia y Suramérica son los escenarios donde las criollas tienen acuerdos que oscilan entre 125 mil (RD$6,763,750.00) y 650 mil dólares (RD$3,5171,500.00 a la tasa cambiaria de RD$54.11 del Banco Central). Estos pactos son de tres y seis meses de acción, según señalaron varias fuentes a elCaribe.



Estos contratos son limpios para cada jugadoras, lo que quiere decir que cualquier otro gasto corre por el equipo. “Hay países donde el dólar no es moneda de circulación, por lo que las agencias que las contratan buscan las vías de que estas jugadoras obtengan ese dinero vía moneda estadounidense”, dijo uno de los informantes.



En la actualidad, la lista que integran las Reinas del Caribe es larga y empieza en Brasil con las hermanas Brayelin y Jineirys Martínez, quienes estarán vistiendo nuevamente la franela del equipo Dentil Praia Clube, mientras que Yonkaira Peña lucirá la vestimenta del sexteto Camponesa/Minas, ambos pertenecientes a la liga de ese país suramericano.



Otra que también estará repitiendo en una liga extranjera de voleibol femenino es Brenda Castillo, que militará con el Scandicci de Italia. De su lado, la zurda Gaila González, quien tuvo una excelente participación en el pasado Mundial de Voleibol Femenino, celebrado en Polonia y Holanda, estará por vez primera en la liga de Rusia con el Dynamo Kazan, equipo en el que no estará Bethania de la Cruz, quien se recupera de una cirugía, a pesar de que este club le renovó su contrato.



Vielka Peralta jugará en Turquía, mientras que Madeline Guillén repite con el club Mardin Buyuksehir Basakspor, donde fue campeona en la versión del año pasado en la liga de ese país.



Se cita, asimismo, a Nathalia Martínez, una novel jugadora apodada “La Menor” que estará haciendo una dupla con Gina Mambrú con el combinado ALS Spor Kulübü de Turquía. De igual manera está Massiel Matos, quien jugó en la universidad de la Florida, empacará maletas para participar con el equipo Levallois de Francia, al igual que Angélica Hinojosa.



Priscilla Rivera se encuentra por la parte sur de Asia, específicamente en Filipinas, donde se encuentra desde hace varias semanas accionando con el conjunto Akari Charges. Otras como la veterana Annerys Vargas Valdez tienen participación en la liga de Luxemburgo; Marifranchi Rodríguez en Perú, y Samaret Caraballo en Brasil.

Otros beneficios que obtienen por jugar

Además del contrato neto, hay otros privilegios que estas jugadoras obtienen por accionar en estas ligas. Entre los puntos a citar figuran seguro médico, alojamiento, transportación, alimentación, traductor y vestimenta, dependiendo del clima de ese país. Los clubes donde están reforzando las dominicanas les pagan entre cinco y diez mil dólares a la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) como derecho de transferencia internacional de estas jugadoras.