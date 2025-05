Siete ejemplares importados, de 3 años y mayores (no reclamables), se disputarán este sábado la Copa Eugenio Deschamps, nombrada en honor al gran entrenador dominicano de caballos de carreras.



Los equinos competirán en la sexta y última carrera del cartel #39 del año, en el Hipódromo Quinto Centenario. Los participantes en la carrera (1,700 metros) serán: Don’t Tell Amy (1), del Establo San Lázaro; Mashka (2), del Establo San Lázaro; Got Em Thinking (3), del Establo Los Corales; Lee Alejandro (4), del Establo Doña Bella; Khaki Jack (5), del Establo Los Corales; Sharp Shot (6), del Establo Los Corales; Sweet Alabama (7), del Establo San Lázaro.



Don’t Tell Amy (1) llevará la monta del jinete Carlos de León, quien seguirá las indicaciones del entrenador José Ronzino. Mashka (2) será conducida por el jinete José L. Novas, a quien impartirá instrucciones el entrenador José Ronzino.



Got Em Thinking (3) tendrá sobre el lomo al jinete Jonathan Saldaña, quien seguirá el plan de carrera del entrenador Cristian Pimentel.



Lee Alejandro (4) cargará con el peso del jinete Esmerlin Justo, a quien orientará el entrenador Germán León.



Khaki Jack (5) tendrá sus bridas en las manos de la amazona Kitsy Ycaza, quien seguirá los consejos del entrenador Cristian Pimentel.



Sharp Shot (6) llevará en la silla al jinete puertorriqueño Jean Carlos Díaz, a quien hará recomendaciones el entrenador Cristian Pimentel.



Sweet Alabama (7) soportará en el sillín al jinete puertorriqueño Juan Carlos Díaz, quien seguirá las orientaciones del entrenador José Ronzino.



Una bola de RD$371,058.00 se repartirá entre los ocupantes de los cinco primeros lugares de la carrera.

El Establo San Lázaro aportará RD$200,000.00 como sobre-premio. El premio regular es RD$157,058.00. La cuota de inscripción por cada ejemplar es RD$2,000.00.