La renuncia de los seis miembros del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) la mañana del pasado martes continúa siendo la principal “comidilla” entre varios presidentes de federaciones.



Consideran que esta situación debe resolverse lo más pronto posible “pero sobre todo por el bien de los atletas que se encuentran en un año de suma importancia participativa para el deporte dominicano como lo son los Juegos Olímpicos de París 2024”.



“Tienen que someterse a los estatutos”, dijo José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate. “Estamos próximo a la celebración de unos Juegos Olímpicos y esta situación que está viviendo el movimiento deportivo no es bueno”, agregó.



Los seis renunciantes al comité ejecutivo del COD fueron José Manuel Ramos, Irina Pérez y Radhames Tavares (primer, segundo y tercer vicepresidente); Jorge Blas Díaz (co-secretario), así como los vocales Francis Soto y Juan Núñez, quienes estremecieron el movimiento deportivo con sus decisiones “irrevocables” de apartarse del organismo rector olímpico dominicano debido a las incapacidades del comité ejecutivo para ellos cumplir con sus metas.



“La posición nuestra es en apego a lo que dicen los estatutos. Así es que estamos haciendo pública esta decisión en nombre de la Federación Dominicana de Voleibol de que se respeten lo que establecen los estatutos del Comité Olímpico”, manifestó Alexis García, presidente de Fedovoli.



Otro que también se sumó a la solicitud de apegarse a los estatutos del COD fue Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo. “No se pueden hacer expresiones que no vayan acorde con lo que dicen los estatutos. Esta situación no fortalece lo que es el movimiento olímpico de la República Dominicana”, dijo García.

Tavares ofrecerá hoy importantes declaraciones

Radhamés Tavárez, renunciante del ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, ofrecerá importantes declaraciones a la prensa para aclarar sobre el artículo 43 de los Estatuto del COD y de cuántos miembros componen el ejecutivo de esa institución. La reunión se celebrará en la Federación Dominicana de Natación (Fedona), del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a las 10:00 a.m.