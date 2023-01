Email it

La saltadora dominicana Ana José Tima, quien ha competido en dos Juegos Olímpicos, fue suspendida provisionalmente tras haber dado positivo en dos controles antidopaje, informó la unidad de integridad del atletismo.



La AIU (según las siglas en inglés de la agencia) dijo el pasado lunes que la saltadora triple fue notificada de las acusaciones en su contra por los positivos detectados en diciembre por las sustancias ostarine y GW501516.



No se proporcionó un plazo de tiempo para la resolución del caso de la atleta de 33 años.

Tima compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en los de Tokio 2020, celebrados en 2021, aunque no logró clasificarse a las finales en ambas citas.



Quedó décima en el Mundial de Atletismo que se realizó en julio pasado en Eugene, Oregón.



Ostarine es un modulador selectivo de los receptores androgénicos que permite el crecimiento de la masa muscular. La cuarteta masculina de Gran Bretaña en el relevo 4×100 fue descalificada de su segundo lugar en Tokio luego de que Chijindu Ujah diera positivo por ostarine.



La sustancia GW501516 es un modulador metabólico que no funcionó en pruebas médicas.



La Agencia Mundial Antidopaje emitió una advertencia sanitaria sobre la sustancia en 2013.



Tima se sumó al medallista olímpico, el pesista Zacarías Bonnat, quien diera positivo a la sustancia Testostelone (Ram 140) que es un modulador selectivo del receptor de Andrógenos.



elCaribe hizo ingentes esfuerzos para comunicarse con Gerardo Suero Correa, presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo con la finalidad de tener una reacción con respecto al caso de Tima, sin resultados positivos.

Fuera de los Juegos de El Salvador y de Chile

La suspensión a Tima y a Bonnat les impedirá participar con la delegación dominicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, El Salvador, a celebrarse del 23 de junio al 8 de julio, así como en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, justa que se efectuará del 20 de octubre al 5 de noviembre del presente año.