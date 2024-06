Tras sumar otro golpazo, esta vez en Stuttgart ante el estadounidense Marcos Giron, el tenista británico Andy Murray sembró un interrogante respecto a su futuro inmediato, específicamente en los Juegos Olímpicos de París 2024.



“Necesito ver qué pasa con los Juegos Olímpicos. No estoy 100% seguro aún sobre la situación del dobles, tampoco si iré o no solo para jugar singles”, reveló el ex número 1 del mundo, de 37 años y dueño de 46 títulos, quien abandonará el Top 100 del ranking por primera vez desde enero de 2022.



En consecuencia, el tres veces campeón en torneos Grand Slam, producto de sus consagraciones en US Open 2012, y Wimbledon 2013 y 2016, confesó: “Mi cuerpo no se sintió bien jugando en polvo de ladirllo durante el último mes, tuve algunos problemas con mi espalda. Necesito esperar un poco y definir con base en eso”. Cabe destacar que el triple medallista olímpico había adelantado hace unos meses su inminente retiro, previo a su asistencia por última vez en Wimbledon.