Efemérides del 03 de abril: Tal día como hoy en la historia

¿Qué ocurrió el 3 de abril? El 3 de abril es el 93.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 272 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 3 de abril.

Efemérides de hoy 3 de abril

1783: nace en Nueva York (EE.UU.) Washington Irving, escritor estadounidense, que residirá 17 años en Europa, algunos de ellos en España y escribirá, entre otros, sus famosos Cuentos de la Alhambra.

1882: en Estados Unidos, asesinan a Jesse Woodson James, un forajido americano y el más famoso integrante de la banda de asaltantes James-Younger. Luego de su asesinato el 3 de abril de 1882, se convirtió en una figura legendaria del Oeste americano.

La proximidad de la Guerra Civil Americana ensombreció la vida de la familia James. Missouri era en ese momento un estado caliente, en medio del Norte y el Sur. Desatada la guerra, en 1862, Jesse James se unió a la guerrilla sudista de William C. Quantrill junto su hermano Frank James. La guerra civil devastó Missouri y fue determinante en la vida posterior de James.

Acabada la guerra estadounidense, James se rindió a los soldados de la Unión, pero, al no ser respetados los términos de la capitulación, retomó las armas en 1866. Murió asesinado por dos miembros de su propia banda, Charlie y Robert Ford, el 3 de abril de 1882.

1905: en Argentina se funda el Club Atlético Boca Juniors, uno de los equipos de fútbol más exitosos en la historia de Argentina.

1924: en Omaha (Nebraska, Estados Unidos) nace Marlon Brando, actor ganador del Óscar al mejor actor en dos ocasiones (1954, 1972).

1933: los británicos Clydesdale y McIntrye despegan desde la India dispuestos a sobrevolar por primera vez la cumbre del Everest, el techo del mundo, y obtener fotografías aéreas de su cima.

Al acercarse el primer avión a la cara suroeste, una corriente descendente le hizo caer 600 metros de golpe, pero el piloto logró recuperar altura antes de que la montaña se le echara encima, consiguiendo sobrepasarla a unos 30 metros por arriba de la cumbre, comiéndose el eterno penacho de nieve que la abandera en los días de viento.

La única consecuencia de este inmenso susto fue tener que quitarse el hielo de la cumbre del Everest de la cara. A cambio, lograron obtener un material fotográfico que reprodujo lo nunca visto hasta ese entonces de la montaña más alta del mundo.

1948: Estados Unidos firma el Plan Marshall. Este fue un plan de los para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa recibió el nombre del Secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall y fue diseñado principalmente por el Departamento de Estado, en especial por William L. Clayton y George F. Kennan.

El plan de reconstrucción se desarrolló en una cumbre en julio de 1947 y aprobado finalmente el 14 de marzo de 1948. El plan tuvo una vigencia de cuatro años fiscales a partir del verano de ese año y durante este periodo, los estados europeos que ingresaron en el plan recibieron un total de 13 mil millones de dólares de la época.

Una vez completado el plan, la economía de todos los países participantes, excepto la República Federal Alemana, había superado los niveles de antes de la guerra y en las dos décadas siguientes, Europa Occidental alcanzó un crecimiento y una prosperidad sin precedentes.

El Plan Marshall también es visto como uno de los elementos que impulsó la unificación europea, ya que eliminó los aranceles y creó instituciones para coordinar la economía a nivel europeo.

1956: nace Miguel Bosé, reconocido cantante español.

1958: nace Alec Baldwin, actor y comediante estadounidense, conocido por su participación Beetle Juice, The Cooler, The Departed, The Hunt of Red October, entre otras.

1961: nace Eddie Murphy, actor, cantante y humorista estadounidense reconocido por participar en películas como Trading Places, Norbit, Shrek, Daddy Day Care, The Nutty Professor, entre muchas otras.

1978: nace Matthew Goode, actor inglés conocido por participar en producciones como Watchmen, Match Point, The Good Wife, The Imitation Game, entre otras.

1979: en España se realizan las primeras elecciones municipales democráticas después del franquismo.

1982: nace Cobie Smulders, actriz canadiense conocida por interpretar a Robin Scherbatsky para la serie de comedia de CBS, How I Met Your Mother. También ha participado en películas como The Avengers, Delivery Man, Captain America, entre otras.

1991: muere Graham Greene, novelista inglés considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX.

1996: es capturado el asesino en serie estadounidense Theodore Kaczynski, conocido como «Unabomber».

2005: comienza la exhibición de los restos del papa Juan Pablo II en la basílica de San Pedro (Vaticano).

2017: Ocurre un atentado terrorista en las del metro de San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia.

2018: Se da un tiroteo dentro de la sede principal de YouTube, la reconocida empresa de entretenimiento.