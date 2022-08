El secreto a voces quedó confirmado: Novak Djokovic no estará en el US Open. El serbio, en redes sociales, dio a conocer oficialmente que no será de la partida en el último Grand Slam del año.



“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis colegas los jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!”, expresó el hoy número seis del mundo.



Cabe recordar que, al no estar vacunado, Djokovic no puede ingresar a Estados Unidos aunque cambios en las políticas internas habían encendido la ilusión de que esta reglamentación cambiara antes del comienzo del US Open. Nada de eso sucedió. De hecho, el ex número uno nunca apareció en el afiche de promoción del torneo.