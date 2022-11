Email it

Los Brooklyn Nets y Kyrie Irving donarán cada uno 500 mil dólares “para causas y organizaciones que trabajan para erradicar el odio y la intolerancia en nuestras comunidades”, anunciaron ayer en un comunicado conjunto con la Liga Antidifamación.



”Los Nets y Kyrie Irving trabajarán con ADL (Liga Antidifamación), una organización sin fines de lucro dedicada a combatir el antisemitismo y todo tipo de odio que socava la justicia y el trato justo para cada individuo”, dijo el comunicado conjunto. “Este es un esfuerzo por desarrollar una programación educativa que sea inclusiva y que combata integralmente todas las formas de antisemitismo e intolerancia”.



La declaración se produjo a raíz de una publicación en las redes sociales de Irving la semana pasada que promocionaba una película que presenta tropos antisemitas. Desde entonces, la publicación de Irving ha sido condenada por el propietario de los Nets, Joe Tsai, y la NBA respondió emitiendo un comunicado que denuncia el discurso de odio.



Como parte de la declaración conjunta de ayer, Irving dijo que se opone a “todas las formas de odio y opresión y se mantiene firme con las comunidades que son marginadas e impactadas todos los días”.



Irving no había hablado desde el sábado, cuando defendió su publicación y dijo que no creía que hubiera hecho nada malo al promocionar la película. No habló con los reporteros después de ninguno de los juegos de los Nets desde entonces.