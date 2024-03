La potranca Wells To Wells (4) es la favorita del Consenso Hípico para ganar hoy el Clásico Asociación Dominicana de Dueños de Caballos, el cual se disputará en el Hipódromo Quinto Centenario, entre seis potrancas de tres años, nativas, no reclamables.



La pupila de la cuadra Wells Stable será conducida por el jinete Luiyi Ortiz, quien seguirá las indicaciones del entrenador Juan E. Ozuna. Sus rivales de mayor consideración, según los expertos, son Baruch, del Establo San Antonio.; y Twice My Age (2), de la cuadra New York Racing Stable, a las cuales en el Consenso Hípico se les conceden iguales oportunidades de alcanzar la victoria.



Las otras potrancas participantes en la competencia, la quinta de cartel #24, son: Indani Sofi (1), del Establo Moisés; Heróica (3), del Establo Maralba;y Queen’s Daughter (5), del Establo San Antonio

La carrera será a distancia larga: 1,700 metros. Indani Sofi (1) llevará la monta del jinete Jonathan Saldaña. Twice My Age (2) llevará en la silla a José Francis Rojas. Heróica (3) cargará con el peso de José Villalobos. Las bridas de Queen’s Daughter estarán en las manos del jinete Omar F. González, mientras que el jinete Carlos de León será el tripulante de Baruch (6).



El premo de la prueba tiene una bolsa de RD$365,310.00; el cual incluye un sobre premio de RD$125,000.00. También la cuota por inscripción de ejemplares, la cual es de RD$12,500.00; y el premio regular de RD$165,310.00. En las otras cinco carreras de este sábado se disputarán copas, las cuales serán patrocinadas por diferentes entidades, que aportarán un extra de RD$25,000.00 al dueño del ejemplar ganador en cada una de esas otras pruebas, diferentes a la del clásico.



En la primera carrera se disputará la Copa Farwells R. En la segunda, la Copa Koreano Import RD. En la tercera la Copa Banca Soto. Asimismo, en la cuarta carrera se disputará la Copa Pronto Tax; y en la sexta carrera la Copa Todo Pura Sangre. El monto del Poolpote estará (aproximadamente) en RD$16,996, 062.25.