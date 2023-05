Gary Sánchez ya está activo en el roster de los Padres de San Diego. El dominicano ya tiene puesto en la alineación y batea de séptimo desde esta noche (30 de mayo) frente a los Marlins.

El C Gary Sanchez se presentó al club de Las Mayores, y el C Brett Sullivan ha sido enviado a Triple-A El Paso.

Sánchez fue reclamado el domingo después de que los Mets lo designaron para asignación el jueves, luego de una breve estadía en el club. Los Padres necesitaban la posición de receptor. Brett Sullivan estaba bateando .170 en 21 juegos y Austin Nola está bateando .131 en 39 juegos. Nola atrapó a solo tres jugadores robando y permitió 33 bases robadas (tasa de éxito del 8 por ciento).

Pero, ¿qué esperan los Padres de Gary Sánchez?

El dominicano está ahora en su tercer equipo solo en esta temporada. En marzo, firmó un contrato de ligas menores con los Gigantes de San Francisco. Se rescindió de su contrato después de batear .164/.319/.182 en 16 juegos con el equipo Triple-A de San Francisco. Firmó un contrato de ligas menores con los Mets y bateó lo suficientemente bien como para ser llamado. Eso duró tres juegos y siete apariciones en el plato antes de que lo sacaran del roster. Ahora es problema de San Diego.

Hubo esperanza cuando los Yankees de Nueva York llamaron a Gary Sánchez que él sería el respaldo del equipo en el futuro. Sánchez mostró mucho potencial: conectó 33 jonrones en 2017 en su primera temporada completa en el Bronx y 34 en 2019. Pero también fue un problema defensivo. Cometió errores de dos dígitos en esas temporadas y fue responsable de 18 pases en 2018 y 16 el año anterior.

Los fanáticos tal vez podrían pasar por alto algo de eso cuando estaba bateando jonrones.

Pero su poder aparentemente desapareció, ya que nunca alcanzó ese marca de 30 HR. Todo se vino abajo. Sus números de 2020 fueron terribles: .147/.253/.365, y Gerrit Cole ni siquiera le lanzó.

En marzo de 2022, Nueva York lo envió a él y a Gio Urshela a Minnesota a cambio de Josh Donaldson, IKF y Ben Rortvedt.

Sánchez solo pasó una temporada en Twin Cities, armando una línea de corte de .205/.282/.377. En diciembre, su agente culpó de su pobre 2022 con los Mellizos al antiguo club del receptor.

“Algunas cosas no salieron como se suponía, pero el pasado es el pasado”, dijo Sánchez recientemente sobre su paso por los Yankees.

“Está buscando el puesto de receptor, tratando de obtener más producción desde esa posición”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Padres, AJ Preller. “Gary ha estado en buenos equipos en Nueva York, ha sido dos veces All-Star. Creo que, a la edad de 30 años, todavía tiene alguna habilidad física. Creo que es una adquisición de bajo costo, una oportunidad de tener algo diferente de ese lugar. Y Gary aporta fuerza en los brazos, tiene cierta habilidad con el bate. Vamos a ver cómo influye eso en nuestro club aquí en las próximas dos semanas”.

Ciertamente, Sánchez no es el tipo que va a resolver todos los problemas de los Padres detrás del plato. Sin embargo, las estadisticas demuestran que puede hacerlo un poco mejor que Austin Nola y Brett Sullivan. Y es a eso a lo que debe apostar el dominicano si desea finalmente solidificarse en el equipo.

Un breve análisis de Giannis Auntiegotape compara la temporada defensiva de Gary Sánchez en el 2022 con la que ha tenido Austin Nola este 2023, donde vemos como este último es superado por el recién llegado en velocidad en tiro a las bases y haciendo la mecánica de tiro hacia las almohadillas.

Gary Sanchez 2022



Catchers CS above average +2

Arm strength 82.8

Pop time 1.93



Nola 2023



Catchers CS above average -3

Arm strength 77.8

Pop time 1.99



