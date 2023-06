Email it

SANTO DOMINGO. El Club Alejandro Ibarra y sus jugadores resaltaron la contribución del maestro, Rafael Amador Figaris, en los programas deportivos que favorecen a la sana convivencia y al desarrollo de la juventud de Cristo Rey.

El gran torneo deportivo y cultural 2023, se celebra desde hace 25 años en la Calle Juan Alejandro Ibarra impactando la vida de más de 1500 jóvenes de los diferentes subsectores de la comunidad de Cristoreyana.

El representante de la actividad, Miguel Ángel (Cuchin), aseguró que hoy en día dan gracias a Dios y a Rafael Amador Figaris por su gran contribución y aporte, por todo lo que ha realizado durante todo el año, para que este evento haya sido posible.

Consideró que, Amador Figaris es un defensor de la comunidad de Cristo Rey, un defensor del pueblo, no tanto por el aporte, sino por la visión hacia los jóvenes de estos barrios y de ver en la juventud lo que otros no logran ver. Y por el trabajo que viene realizando desde el año 2018 al 2023 a favor del deporte, y la comunidad. Es un fajador, un tipo que viene de abajo y no se ha olvidado de sus raíces.

Finalmente, enfatizó diciendo que la persona de Rafael Amador ayuda a sacar lo mejor del sector, por las acciones ejemplares que realiza en favor de los jóvenes y de la sociedad.

Contribución en programas deportivos

De su lado, Rafael Amador Figaris, indicó que contribuir a su barriada de Cristo Rey, es una muestra del compromiso que tiene en lo social y en lo deportivo.

También, explicó que está muy contento de ser parte de un equipo que busca impactar positivamente a la gente.

Así mismo, dijo que está trabajando para continuar fortaleciendo la reelección del presidente, Luis Abinader, como todo un cuerpo unido, bajo una misma dirección, cultivando el deporte y la educación.

Rafael Amador, manifestó que continúa fortaleciendo las estructuras de la zona de la circunscripción 2, reclutando nuevos miembros para el partido.

La justa deportiva cuenta con la participación de 11 equipos de las diferentes calles del sector de Cristo Rey, donde se comprende El Caliche, Juan Alejandro Ibarra, La 40, La chivera, Respaldo 35 y Reparto Isabela.

Además del maestro, Rafael Amador Figaris, director de la Regional 15 de Educación, estuvieron presentes el doctor, Cruz Jiminian, Alfredo Pacheco y los aspirantes de Regidor Santa, y Neufri. Además esta actividad contó también con el apoyo de la senadora del D.N., Faride Raful.