Resultados LIDOM de la jornada del 8 de diciembre

Este miércoles se jugó la jornada 43 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) donde Juan Francisco conectó su jonrón número 85 de por vida para consolidarse como el actual lider en ese departamento.

Toros del Este – Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao vencieron 5-2 a los Toros del Este en el primer partido de la doble cartelera, en el segundo los Toros ganaron 7-3.

Juan Francisco conectó su jonrón número 85 de por vida en el triunfo de los Toros del Este 7-3 ante los Gigantes del Cibao en el segundo de la doble cartelera jugada este jueves en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Francisco, de 36 años nacido en Bonao, le engarzó un lanzamiento de Francis Peguero en la tercera entrada, con las bases limpias, al primer pitcheo y las bases limpias por el jardín central.

El jonrón 85 de Juan Francisco

Águilas Cibaeñas 1 – Leones del Escogido 3

En Santo Domingo, Elier Hernández conectó doble remolcador de dos carreras para que los Leones del Escogido derrotaran 3-1 ante las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Tigres del Licey 5 – Estrellas Orientales 1

En San Pedro de Macorís, Sergio Alcántara remolcó dos carreras y encabezó a cuatro compañeros con múltiples imparables en la victoria 20 del Licey 5-1 ante las Estrellas en el Estadio Tetelo Vargas.

Tabla de posiciones LIDOM

EQUIPOS G P PCT DIF Ult10 CASA RUTA RACHA Estrellas 22 16 .579 – 7-3 10-8 12-8 P1 Gigantes 21 17 .553 1.0 4-6 10-9 11-8 P1 Licey 20 17 .541 1.5 5-5 8-10 12-7 G2 Escogido 20 18 .526 2.0 6-4 9-10 11-8 G1 Toros 16 21 .432 5.5 4-6 7-12 9-9 G1 Aguilas 13 23 .361 8.0 3-7 5-14 8-9 P1

RESULTADOS DEL JUEVES

Toros 2, Gigantes 5

Águilas 1, Escogido 3

Licey 5, Estrellas 1

Toros 7, Gigantes 3

JUEGOS DEL VIERNES

Toros vs Aguilas,7:30 pm

Gigantes vs Estrellas,7:30 pm

Escogido vs Licey,7:30

JUEGOS DEL SÁBADO

Licey vs Gigantes 5:00 pm

Águilas vs Toros 7:30 pm