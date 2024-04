Suspenden prospecto dominicano de los Mets por mentir sobre su edad

El talentoso prospecto dominicano de ligas menores de los New York Mets, Anthony Baptist, firmó en enero de 2023 por un impresionante monto de 1,1 millones de dólares. Ahora, enfrenta una suspensión de la MLB debido a acusaciones de mentir sobre su edad e identidad.

A Anthony Baptist, cuya edad reportada en el momento de la firma era de 17 años, se le acusa de presentar documentación falsa para aparentar ser más joven de lo que realmente es. Según fuentes cercanas al caso, presuntamente se descubrió que Baptist tiene al menos dos años más de los declarados en su documentación original.

Esta revelación genera una gran controversia en la comunidad del béisbol, especialmente en la República Dominicana, donde la búsqueda de talento joven es un aspecto fundamental en el desarrollo de jugadores. La suspensión de Baptist aviva de nuevo los planteamientos sobre la integridad y transparencia en el proceso de reclutamiento de talentos en ligas menores.

La MLB hizo una transición en su página oficial señalando que Anthony Baptist pasó a la lista restringida el pasado 28 de marzo del 2024.

#Mets minor league Dominican prospect Anthony Baptist has been suspended for lying about his age/identity. Baptist's $1.1 million signing bonus was announced in January 2023, when the outfielder's reported age was 17 👀 pic.twitter.com/yZb6JnHgd0