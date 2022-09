Tatis Jr. es operado del hombro, confirman los Padres

El pasado 30 de agosto, el astro dominicano de San Diego Padres, Fernando Tatis Jr. debía ser operado del hombro izquierdo, en medio de los 80 juegos de castigo que le dio la Major League Baseball (MLB), por violar la política de abuso de sustancias, pero algo ocurrió.

La institución dio a conocer que la intervención quirúrgica «se pospuso debido a una enfermedad no relacionada con covid (faringitis estreptocócica/fiebre)». Esto ponía más oscuro el panorama del campocorto y su futuro a mediano plazo en Grandes Ligas.

Pero después de la tormenta, llega la calma. Finalmente, los Padres oficializan la operación de Tatis Jr. en el labrum de su hombro izquierdo. Así lo confirmó Kevin Acee, del San Diego Union-Tribune.

«Fernando Tatis Jr. tuvo una cirugía exitosa hoy para reparar el labrum en su hombro izquierdo. El procedimiento fue realizado por el Dr. Neal ElAttrache en Los Ángeles», informó la franquicia, quien ahora iniciará un nuevo proceso de rehabilitación.

And it happened:



From Padres: Fernando Tatis Jr. had successful surgery today to repair the labrum in his left shoulder. The procedure was performed by Dr. Neal ElAttrache in Los Angeles.