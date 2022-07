Tatis Jr. no permite que tiren la bandera dominicana

El pelotero dominicano Fernando Tatis Jr tuvo un gesto de patriotismo tras negarse a que le tiren la bandera dominicana.

Un video muestra al jugador de los Padres de San Diego compartiendo con los fanáticos. Estos le lanzan objetos al campo para que éste los firme. En ese interín, uno de los fanáticos intenta lanzarle una bandera dominicana, pero él lo detiene y se acerca para tomarla y evitar que lanzaran la insignia de identidad del pueblo dominicano.

Tatis Jr. dio un paso importante esta semana al realizar prácticas en la caja de bateo. El dominicano avanza en su recuperación tras fracturarse la muñeca en la temporada baja, hecho que lo mantiene sin acción en la actual temporada de la MLB.

Antes de eso, el toletero estaba limitado a pequeños swings. Descartando una recaída, Tatis Jr. parece estar camino a enfrentar los pitcheos en vivo cuando los padres regresen a casa para su próxima serie ante los Dodgers la primera semana de agosto.

From Acee: Fernando Tatis Jr. is «expected» to face pitchers live on the field when the Padres come back home this coming weekend. Then, he’ll «probably» go on a rehab assignment in San Antonio at the beginning of next week. He might be able to return August 5-7 vs the Dodgers pic.twitter.com/yx9jlT2l66