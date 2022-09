Tatis Jr. no pinta para el juego Padres vs. Gigantes en México

“¡Se hará historia! Por primera vez MLB jugará una serie de temporada regular en la Ciudad de México. Nos vemos en abril de 2023”, publicó este miércoles la cuenta oficial de la MLB para anunciar el juego Padres vs. Gigantes en el marco de la MLB World Tour en abril 2023. Solo un detalle: Fernando Tatis Jr, que para ese momento estaría activo, no aparece en el cartel promocional.

History will be made! For the first time MLB will play a regular season series in Mexico City.



See you in April 2023. #MexicoSeries #YoAmoElBeis pic.twitter.com/aVn5g5ydnp