Tatis Jr. y Machado preocupan a los Padres y a sus fans

Los Padres de San Diego, que atraviesan una mala racha de seis derrotas consecutivas, no han recibido el apoyo esperado de sus figuras más importantes: Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, cuyo rendimiento ofensivo ha caído drásticamente en los últimos días.

En la serie frente a los Azulejos de Toronto , los dos dominicanos apenas lograron dos imparables combinados en 25 turnos al bate, con cero carreras impulsadas, un boleto y ocho ponches. Un resultado decepcionante para dos jugadores que históricamente lideran el ataque del equipo californiano.

