Toronto se arrepiente y le ofrecerá 600 millones a Guerrero Jr.

Los Azulejos de Toronto han dado un vuelco a su estrategia y están decididos a no dejar escapar a Vladimir Guerrero Jr., su estrella dominicana y pieza central del equipo.

Según reportes del periodista Héctor Gómez, el club está ultimando una propuesta que rondaría entre los 14 y 15 años, con un valor aproximado de 550 a 600 millones de dólares, acercándose así a las pretensiones económicas del destacado primera base, reconocido con el Guante de Oro.

Este cambio de rumbo llega tras un fallido intento de negociación al comienzo de la pretemporada, cuando las partes no lograron ponerse de acuerdo por una diferencia de 50 millones de dólares en un contrato ya pactado a 14 años.

En aquel entonces, los Azulejos propusieron 500 millones con pagos escalonados, al estilo del acuerdo de Shohei Ohtani con los Dodgers. Pero Guerrero Jr. descartó esa opción.

SOURCE: The #BlueJays are planning to make a new offer to Vladimir Guerrero Jr., which will be close to what he is looking for.



According to the source, the Jays' offer would be in the range of 14-15 years and $550-600 million.@z101digital