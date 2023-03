Un equipo de California dispuesto a quitarle a Juan Soto a Padres

Luego de firmar contrato por toda la temporada 2023 de las Grandes Ligas con un salario de $23 millones de dólares, el dominicano Juan Soto dejará San Diego Padres para convertirse en agente libre.

Esto, a menos de que finalmente le den la multimillonaria extensión de contrato que busca a partir de 2024. Algo que lo convertiría en el primer jugador en la historia que recibiría $500 millones.

Pero el jardinero izquierdo es apetecido por varios equipos. En ese sentido, el insider Jon Heyman, del New York Post, reveló que un equipo de California está dispuesto a firmar a Juan Soto, quitándoselo a los Padres. Incluso, a convertirlo en el jugador mejor pagado de MLB.

Si bien el agente del dominicano, Scott Boras, anticipó que San Diego está en condiciones de pagarle el millonario contrato que pediría para la próxima zafra, el reporte señala que los Gigantes de San Francisco, equipo que quedó con las ganas de firmar a Aaron Judge y Carlos Correa, irá con todo por Soto.

La información señala que tampoco se puede descartar a Los Angeles Dodgers como interesado en contratar a Juan Soto. Todo dependerá de si logra el fichaje del japonés Shohei Ohtani, otro de los agentes libres más cotizados para MLB 2024.

Amazing Padres will try to extend Soto and Hader next. Here’s reax from both stars plus Soto agent Scott Boras, who praises the Pads for trying to go long with a 4th positional superstar to assemble what he called “Mt. Crushmore.”https://t.co/DOlrQg0vPr