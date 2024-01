Vladimir Guerrero Jr. no acordó con los Azulejos e irá al arbitraje salarial

Vladimir Guerrero Jr. es el jugador de más jerarquía que no logró llegar a un acuerdo para evitar ir al arbitraje salarial, viendo como los Azulejos de Toronto se negaron a darle lo que exigía para la temporada de 2024.

«Vladdy» pedirá en la audiencia ante un juez 19.9 millones de dólares en el marco de su tercer año de elegibilidad al arbitraje. Los canadienses le ofrecían 18.05 millones de dólares.

En 2023, Guerrero Jr. dejó una línea ofensiva de .264/.345/.444 con 30 dobles, 26 jonrones y 94 carreras remolcadas.

Toronto Blue Jays 1B Vladimir Guerrero Jr. is requesting $19.9 million, and the Blue Jays are countering at $18.05 million. @ShiDavidi on it.