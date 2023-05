Yankees mueven roster para subir al dominicano Deivi García

Los New York Yankees subieron al equipo grande al dominicano Deivi García desde Triple-A, justo a donde enviaron la noche pasada al también lanzador Greg Weissert tras una mala salida ante los Atleticos de Oakland. Un movimiento que no se veía venir.

Previo al tercer juego de la serie entre Yankees y Atleticos en New York, los Yankees bajaron a Greg Weissert luego de permitir un jonron de dos carreras ante Jordan Díaz en la parte alta de la octava entrada el martes. Se esperaba que anunciaran un movimiento adicional para completar el roster para el juego del miércoles.

La cuenta oficial de los New York Yankees reportó que García se le llamó desde Triple-A. Tomará el lugar de Weissert en todo el sentido de la palabra, hasta el mismo locker room y saliendo desde el bullpen.

Prior to today’s game, the Yankees recalled RHP Deivi García (#83) from Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.



Additionally, RHP Luis Severino commences a rehab assignment today with Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.