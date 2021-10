20 años después, quieren dividir a Santo Domingo

La provincia Santo Domingo cumple hoy veinte años de creación en medio de la propuesta de dividirla en dos.



¿Qué era antes de su fundación? Todo este territorio pertenecía al Distrito Nacional, pero el 16 de octubre de 2001 mediante la Ley No. 163-01, autoría del sociólogo, político y escritor Tirso Mejía Ricart, se estableció una nueva demarcación. En ese entonces, se crearon los municipios Santo Domingo Este (cabecera), Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Boca Chica, con sus respectivos distritos municipales.

Años después, se añadieron los municipios San Antonio de Guerra, Los Alcarrizos y Pedro Brand, por lo que en total hay siete. Actualmente, los distritos municipales de esta provincia son La Victoria, San Luis, La Caleta, Hato Viejo, La Guáyiga, La Cuaba, Pantoja y Palmarejo-Villa Linda.

Ahora, el diputado Tonty Rutinel presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto para que Santo Domingo sea dividido y de ahí se cree la provincia Matías Ramón Mella. El asunto ya está siendo socializado por la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Baja.

A principios de mes, la referida comisión realizó una vista pública en el municipio Santo Domingo Este para escuchar las opiniones del liderazgo político y social de la provincia sobre la pertinencia del proyecto.

En la actividad, los diputados Alexis Jiménez y José Santana (Bertico) invitaron a los presentes a apoyar la propuesta en las redes sociales, alegando que si no lo hacen, “parte de la población nos caerá encima por desconocimiento”.

De su lado, Rutinel aseguró que quienes se oponen a la creación de la nueva provincia “tienen que entender que la Constitución de la República faculta al legislador a crear las provincias, los municipios, los distritos municipales y las secciones que sean necesarias para el buen funcionamiento de los mismos”.

El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) considera que se debe hacer este cambio debido “a que la amplitud y la lejanía entre sus sectores impiden la posibilidad de integrarse adecuadamente”.

¿Cómo estaría compuesta la nueva provincia?

Rutinel propone que la nueva “Matías Ramón Mella” esté conformada por Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste Los Alcarrizos y Pedro Brand, separándose así de los demás municipios (que conformarían la otra provincia).

Según el proyecto de ley, la nueva provincia tendría como límites al norte con Monte Plata, al sur con el Río Isabela, al este con el Distrito Nacional y al oeste con San Cristóbal y tendría como municipio cabecera a Santo Domingo Oeste, de donde el diputado es representante.

Con esta creación, surgirían nuevos cargos, pues, por ejemplo, tendría que haber un senador más y otro gobernador.

“La composición socioeconómica actual de la provincia de Santo Domingo está diferenciada en sus regiones: norte, este y oeste, así como distanciadas una de la otra, promoviendo la incomunicación y la imposibilidad de integrarse adecuadamente para lograr una identidad propia que le permita diseñar un plan estratégico de desarrollo y que la gran extensión superficial y demográfica de la provincia Santo Domingo dificulta el manejo, desarrollo y prestación eficaz de los servicios básicos que merecen sus habitantes”, se explica en uno de los considerados de la iniciativa. También, establece que la referida provincia supera los cuatro millones de habitantes, equivalente a toda la población de más de 15 provincias.

La propuesta se había hecho en 2006

La idea de Rutinel no es nueva. En el 2006 había sometido el mismo proyecto, el cual fue aprobado en el Congreso, pero no pasó a mayores, pues fue observado por el entonces presidente Leonel Fernández, quien entendió que no se podida dividir la provincia ya que crearía un caos. Lo que quiere el legislador ahora es “lograr una identidad propia de la nueva provincia que le permita diseñar un plan estratégico de desarrollo”. Los considerandos de la iniciativa, también indican que constituye una gran injusticia el hecho de que los habitantes de los municipios Los Alcarrizos y Pedro Brand tengan que recorrer grandes distancias y atravesar o bordear el Distrito Nacional para llegar a la ciudad cabecera, localizada en el otro extremo de la provincia. Explica que la provincia Santo Domingo tiene una extensión territorial de 1,748 kilómetros cuadrados con 4 millones 800 mil personas y que el Distrito Nacional solo tiene 94 kilómetros cuadrados. Santo Domingo es la provincia más pujante del país. Cuenta, además, con los más importantes puertos, esto le permite concentrar el 34 % del PIB, lo que equivale a 34 de cada 100 pesos que se movilizan en el país cada año, lo que la convierte en la segunda demarcación en aporte al fisco.