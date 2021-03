5 apps para transcribir y traducir audios o conversaciones

Los avances en inteligencia artificial (IA) de muchas compañías de tecnología evolucionan de tal forma que hoy es posible transcribir y/o traducir audios y conversaciones en tiempo real. La sugerencia siempre es la misma: grabar en lugares con poco o nulo sonido ambiente, sin ruidos, para obtener mejores resultados. A continuación, algunas herramientas que transcriben y traducen, para reuniones presenciales de pocas personas, audios de WhatsApp y archivos mp3, WAV u otros formatos, por ejemplo

Group Transcribe

Es una nueva app desarrollada por Microsoft para iOS que permite transcribir y traducir conversaciones grupales. Es decir, puede pasar a texto la conversación de varias personas, y también las puede traducir a más de 80 idiomas, en tiempo real.

Hasta el momento es un desarrollo experimental que seguirá mostrando los avances en IA. La app está orientada a personas que tienen que tomar notas en las reuniones de trabajo, y al mismo tiempo participar. También, a las personas con discapacidad auditiva.

Group Transcribe es producto de Microsoft Garage, la división enfocada en apps experimentales tales como Sketch Pal o Journal. La app para iOS no solo realiza una transcripción precisa con la ayuda de IA, sino también que hace una traducción en tiempo real.

La nueva app ya está disponible para iOS en todo el mundo y ofrecerá la opción de invitar a más usuarios de la reunión para transcribir o traducir en conjunto. Para hacerlo, deberán escanear un código QR para unirse a la charla. Entre los idiomas que puede traducir, se encuentran el inglés, francés, italiano, alemán, chino, español y portugués.

Las transcripciones serán almacenadas en el dispositivo al terminar la reunión. La herramienta está pensada para reuniones presenciales y usa IA de Microsoft con Azure Speech Service, tecnología que puede reconocer una conversación de un pequeño grupo de personas en una habitación. Es importante saber que reducir el sonido ambiente y evitar otros ruidos, mejora la transcripción, en ésta y otras herramientas con dicho fin.

Google Traductor

Es un clásico, una de las herramientas más usadas de Google que ha traído consigo interesantes actualizaciones en los últimos años, con visibles mejoras de su IA. Puede traducir palabras o frases, y tiene la opción de transcripción.

Para usar esta última opción, se debe, al abrir la app, tocar el ícono de Transcribir y elegir en qué idioma escuchará y a qué idioma lo traducirá también. Puede ser que los transcriba en el mismo idioma. Al momento, esta función tiene soporte para los idiomas español, inglés, francés, alemán, hindi, portugués, ruso y tailandés.

Dictation

Es un sitio web que permite, básicamente, dictar textos para transcribirlos. En este caso no tiene traducción. Al abrir la interfaz es muy sencilla, se transcribe en una hoja de carpeta con renglones, lo dictado. Y permite cambiar el formato del texto que se transcribe pudiendo sumar desde allí, signos de puntuación, por ejemplo. Además ofrece opciones para guardar el texto en la PC, imprimirlo, o tuitearlo.

Transcriber para WhatsApp

Como su nombre lo indica, es una app que sirve para transcribir audios del servicio de mensajería. Para usarlo, se debe instalar como una app independiente de WhatsApp (no es una aplicación oficial). Se debe seleccionar el mensaje de voz y al elegir el botón de compartir, aparecerá la opción de hacerlo con Transcriber para WhatsApp. Es una app exclusiva para Android (una alternativa similar para iPhone es ‎Audio to Text for WhatsApp).

Fuente: INFOBAE