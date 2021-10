Abinader: "Que me sigan criticando porque yo voy a seguir consultando"

A pocas horas de que el presidente Luis Abinader informará a la nación de que el Gobierno no sometería la tan debatida reforma fiscal, el jefe de Estado aseguró que la nueva forma de gobernanza es aquella en la que se consulta a los sectores, por lo que afirmó que aunque se le critique por tener ese estilo continuará haciéndolo.

"Me dicen, y me critican mucho porque hacemos consultas, y a veces nos convencen de cosas que hemos decidido. Bueno, pues que me sigan criticando porque yo voy a seguir consultando y yo voy a seguir hablando con la gente, tomando decisiones en conjunto y muchas veces convenciéndolos de que eso es lo que más le conviene y otras veces me convencen a mí", expresó en el acto en que Promipyme puso a disposición del sector 105 millones de pesos, en calidad de préstamo, destinado específicamente a los Buhoneros de la Duarte con París.

Al pronunciar su discurso, el mandatario dijo estar convencido que el mecanismo de consulta es lo que representa el bienestar nacional y el interés nacional.

"Esa es la nueva gobernanza, esa es la nueva forma de gobernar y seguiremos haciéndolo", insistió