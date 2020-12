Abogado califica de descabellada acusación contra Fernando Rosa

Santo Domingo.- El abogado de Fernando Rosa exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), acusado, junto a otros nueve ex funcionarios de corrupción administrativa, calificó como infundada, descabellada y sin ningún tipo de mérito la acusación contra su cliente.

En ese sentido, José Miguel Minier, consideró que Ministerio Público está haciendo un populismo mediático y penal que establece que hay un entramado que ha manejado 4 mil 700 millones de pesos, cuando a su juicio, no es así.

“Cuando usted desglosa los 4 mil 700 millones de pesos; coge a Fonper, que es Fernando Rosa que nosotros representamos, solamente hay 116 millones de pesos, 78 millones que no hay ni cheque, no transferencias, ningún soporte, que es una hipótesis subjetiva, abstracta del Ministerio Público en la medida sin ningún soporte”, sostuvo Minier a su llegada a la Fiscalía del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde se conocerá la medida de coerción contra los 10 ex funcionarios.

Agregó que hay 15 millones más de pesos que suman 93 millones, que al restarlo, quedan 23 millones, que a su entender no representa el 0.001 de la cantidad que está manejando el MP.

Minier insistió en que el MP no ha sido objetivo e imparcial al explicar que fueron utilizados esos 23 millones.

“Y no montar un show mediático, un guión de película para querer saciar la necesidad que tiene la sociedad de que debe haber impunidad y cero corrupción, pero esa no es la forma de hacerlo”, reiteró el abogado de Rosa.