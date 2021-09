El abogado Cándido Simón presentó este lunes una querella por amenaza de muerte contra el expelotero Odalis Pérez, quien, dijo, lo amenazó el pasado viernes cuando se manifestaba a favor del también expelotero Juan Encarnación, acusado de agredir sexualmente a su hija.

“El viernes pasado él me hizo una amenaza directa diciendo que no me meta con los materos, no sé quiénes son los materos, porque ellos son peligrosos, el que tengo entendido que es peligro es él”, dijo Simón, quien representa la madre de la adolescente en este proceso judicial.

El viernes, apostado frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde pretendía conocerle medida de coerción a Juan Encarnación, el expelotero Odalis Pérez, en apoyo a su compueblano, dijo lo siguiente: “Le voy a dar un consejo a él (a Cándido Simón), mira, no te metas con la gente de Las Matas de Farfán, nosotros somos gentes que no nos metemos con nadie, somos buenos y somos peligrosos, la próxima vez antes de tú referirte a nuestro pueblo tienes que tener cuidado cómo tú hablas”.

Ante esto, Simón apoderó al abogado Carlos Balcácer para presentar la querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional con la debida documentación y las pruebas necesarias. Aseguró que no pretende conciliar con Pérez.

Al respecto, Balcácer dijo que la amenaza quedó documentada y registrada bajo video que fue depositada a la Fiscalía, de la que esperan actúen con “urgencia”.

“Nosotros esperamos de la Fiscalía urgencia con este tipo de advertencia de este sujeto que viene a amedrentar el ejercicio justamente de un abogado que es parte contraria en un expediente de incesto o tentativa de violación”, precisó.