Adele ha resultado una artista inestable y poco responsable

¿Recuerdan el otro día cuando la cantante británica Adele, faltado horas para comenzar su residencia de espectáculos en el Cesar Palace de Las Vegas, salió en las redes, llorando a moco tendido, diciendo que debido al Covid (la mitad del personal infectado) no podían tener listo el espectáculo y se disculpaba, pero tenía que suspender?

Pues parece que era falso lo del personal. El problema suyo era su novio Rich Paul, a cuyos brazos corrió, con el llanto ya seco, el corazoncito de adolescente enamorada dando tumbos y la irresponsabilidad de una muchachita que no mide las consecuencias.

La justificación de que "la mitad del equipo estaba enfermo de covid-19" era falsa a todas luces. El diario The New York Daily News afirmó el 31 de enero que el verdadero motivo por el que la cantante británica canceló sus conciertos no fue el coronavirus, sino una crisis sentimental con su pareja, el agente deportivo Rich Paul.

¡Y eso que esa residencia, lograda a través de Live Nation, hablaba de 150 millones de dólares! Ahora andan corriendo a ver si pueden salvar en algún momento futuro, la serie de shows.

Este miércoles se ha sabido que Adele actuaría en los premios Brit Awards de la semana que viene.

"¡¡Es un milagro!! (Apuesto a que los fanáticos que pagaron todo ese dinero para ir a Las Vegas están especialmente emocionados)", escribió en su cuenta de Twitter el influyente periodista británico Pierce Morgan, quien acusó a Adele de defraudar a sus muchos fanáticos al descartar los espectáculos del Caesars Palace 24 horas antes de su presentación en el escenario.

Morgan escribió en su columna de The Sun que "ella destruyó Dios sabe cuántos viajes de ensueño de fanáticos acérrimos que habían gastado no solo en boletos, sino también en vuelos y hoteles".

Añadió: "Lamentablemente, parecería que Adele, obsesionada por la salud, desapareció en su trasero de celebridad que disminuye rápidamente, y ninguna cantidad de llantos y lamentos puede cambiar ese hecho tan decepcionante".

Adele anunció en un tuit dirigido a los fans: "Hola, ¡estoy muy feliz de decir que me presentaré en los Brits la próxima semana! Y también estaré visitando a Graham para conversar en el sofá mientras estoy en la ciudad también!". Así, sin mas, ni corta ni perezosa.

"¡Estoy deseando que llegue! Ah, y Rich le envía su amor", expresó eufórica. ¡Ay, tan linda!

Así, se unirá a una alineación ya anunciada de Dave, Ed Sheeran, Holly Humberstone, Liam Gallagher, Little Simz y Sam Fender y está nominada a cuatro premios. El evento será el martes 8 de febrero en el estadio The O2.

La residencia cancelada de conciertos en Las Vegas constaba de 24 shows en el Caesars Palace y, según los informes, pasó días escondida en la casa de su novio. Hasta ahora que -¡oh felicidad!- reaparece para anunciar que estará en los Brit.

Ambos sucesos decepcionan mucho más a los fanáticos de la excelente artista, quien ha mostrado una actitud irresponsable y como no, inestable. Para muestra, dos botones. Porque ¿Ahora qué le dicen a los que gastaron dinero para estar allí en el primer show de la cantante?