Aduana recaudó 30 mil millones de pesos de excedentes el año pasado

Santo Domingo - República Dominicana recaudó unos 30 mil millones de pesos más de lo programado para el año 2021 por el Ministerio de Hacienda en materia aduanal, reveló este martes el director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón.

Sanz Lovatón explicó que a junio del pasado año fueron 17 mil millones de pesos de excedentes, y terminaron en 30 mil millones en una recaudación excedida.

Al ser entrevistado por las periodistas y comunicadoras Hogla Enecia Pérez, Kharla Pimentel, Mauvie Espinosa y Dolphy Peláez en el programa Distrito Informativo, el funcionario explicó que en algunos aspectos este país se ha convertido en un Hub logístico de Las Américas logrando despachar unos cinco mil contenedores en 24 horas.

“Cuando llegamos a Aduanas las recaudaciones estaban entre un 18 y 19 por ciento de todo el Estado, hoy estamos cerca de un 24%-25%. Hemos excedido las expectativas presupuestarias del Ministerio de Hacienda en casi un 39%”, aseguró el funcionario.

Describió además, que en el año y medio de gestión al frente de la DGA se han calificado unas 600 grandes, micros y pequeñas empresas de exportación como Operadores Económicos Autorizados con la finalidad de facilitar los procesos burocráticos y eficientizar la labor en los diferentes puntos aduanales.

Exportación de cobre

Sanz Lovatón explicó que están trabajando para hacer frente al tráfico ilícito de cobre desde este país a otros estados.

Enfatizando que aquí no existe una política económica de exportación de ese material. “La exportación del cobre, per se, no existe, porque lo que hay es una ilegalidad", dijo.

Dijo que se roban el cobre, que ese es un tema que tiene que atender la policía nacional. Indicó que "los organismos de seguridad, esas mismas empresas de telecomunicaciones, pueden hacer un esfuerzo también en esas investigaciones".

Convención PRM

El dirigente del Partido revolucionario Moderno (PRM) explicó que las modificaciones estatutarias aprobadas durante la pasada Convención Nacional Extraordinaria Tirso Mejía Ricart se hicieron para adecuar sus estatutos a la Ley de 33-18 de Partidos, agrupaciones y Movimientos Políticos así como para salvaguardar la integridad del proceso político.

“Estas disposiciones que las hemos hecho de lo de tres años, cuatro años, cinco años para ocupar cierta posición, lo estamos haciendo para salvaguardar la integridad del proceso político porque es como digo yo, tú sale a preguntar ahora cuánta gente votó por el PRM, resulta que ahora somos muchos más porque evidentemente somos el partido de gobierno, entonces, cuando tú estás en ese proceso tú tienen que garantizar la originalidad. Y eso entra en vigencia después de la convención de este año”, señaló.