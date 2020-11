Emily Murphy, responsable de la Administración de Servicios Generales, aseguró en una carta a Biden que la Casa Blanca no la presionó para retrasar la transición formal.

La jefa de la Administración de Servicios Generales de EE.UU., Emily Murphy, ha notificado este lunes a Joe Biden que la Administración Trump pone a su disposición los recursos federales para comenzar el proceso de transición en la Presidencia del país.

En su carta, que marca el primer paso de la Administración Trump para reconocer la victoria de Biden, Murphy asegura que la Casa Blanca no la presionó para retrasar la transición formal y que no tomó una decisión "por miedo o favoritismo".

"Por favor, sepa que tomé mi decisión de manera independiente, basada en la ley y los hechos disponibles", escribe la responsable de la agencia, que afirma que "nunca" fue presionada directa o indirectamente por ningún funcionario del Ejecutivo "con respecto al fondo o al momento" de su decisión. "Para ser claros, no recibí ninguna instrucción para retrasar mi determinación", insistió.

En cambio, Murphy aseguró haber recibido "amenazas en línea, por teléfono y por correo" dirigidas a su seguridad, así como a la de su familia, de su personal e incluso de sus mascotas, en un intento por obligarla a tomar una decisión "prematuramente".

BREAKING: GSA head, Emily Murphy, has moved to officially begin transition and give president-elect Joe Biden the resources to transition including $6.3 million. Here’s her letter. pic.twitter.com/Xlv6y6IWvt

— Yamiche Alcindor (@Yamiche) November 23, 2020