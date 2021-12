Colombia.- La agrupación tropical Be y Los que Llegaron, establecida en Colombia, está de pláceme debido a que obtuvo el primer lugar en la categoría como Mejor Artista Revelación Extranjero, en los Premios BNTV Awards, de Bogotá.

Los vocalistas Aneury Rosario, Vicky Georgina Brito y Nelson Bienvenido Soto, dirigidos por el arreglista dominicano Josué Ruminier Martínez y el mercadólogo Dionicio Brito, dijeron sentirse muy contentos por el apoyo recibido por ese país desde el día uno.

“Colombia ha sido de gran apoyo para la agrupación desde su inicio. Hemos visto en varias presentaciones como los colombianos apoyan al merengue por eso en cada entrevistas nos sentimos vanguardia de nuestro ritmo”, expresó Ruminier Martínez.

En una nota de prensa, agregó que al recibir en premio BNTV Awards como orquesta revelación no sentían que no era Be y Los Que Llegaron que estaban en ese escenario, sino la República Dominicana.