Andrés Bautista espera absolución en caso Odebrecht 

El expresidente del Senado Andrés Bautista declaró que los documentos puestos a disposición del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional demuestran de manera fehaciente que no hay nada en lo absoluto que lo ligue al caso de los sobornos de Odebrecht, razón por lo que confía que saldrá absuelto en la sentencia que se dictará el próximo jueves.

Bautista dijo que los documentos depositados por él ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional evidencias que en algunos de los casos mencionados ni siquiera era legislador cuando ocurrieron los hechos.

Manifestó que los documentos demuestran, además, que en las ocasiones en que sí fue legislador, no participó como miembro de ninguna comisión, ni como presidente del Senado en el conocimiento de préstamos relacionados con Odebrecht.

Por tal razón, dijo que tiene la tranquilidad espiritual de no haber cometido ninguno de los hechos que les imputa el Ministerio Público, por lo que no tiene dudas que será beneficiado con la absolución en la sentencia que dictarán los jueces Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo, el jueves 14 de esta semana.

Declaró que, por ejemplo, el Ministerio Público lo acusa de enriquecimiento ilícito y falsificación de sus declaraciones juradas, diciendo que en 1994 sólo tenía dos propiedades.

Manifestó que, sin embargo, demostró con documentos irrefutables que es poseedor de granjas desde 1970 hasta la fecha, lo que demuestra la falsedad de las imputaciones que en ese sentido les hace el Ministerio Público.

Precisó que una de las grandes mentiras del Ministerio Público es haber puesto en el expediente que su esposa compró en un solo día 14 fincas, cuando en realidad de lo que se trataba era de una finca con 14 parcelas.

Dijo que una de las grandes barbaridades cometidas en su contra por el exprocurador Jean Alain Rodríguez lo fue el hecho de haberlo metido preso, cuando ni siquiera había recibido las actas del Senado que demuestran que no era presidente del senado cuando ocurrieron los hechos que les imputan.

Declaró que el ex procurador Rodríguez lo que hizo para la elaboración del expediente fue buscar las fechas en que los presidentes de la República aprobaron o hicieron esos contratos.

“¿Qué buscó él?, la fecha en que los presidentes de la República aprobaron o hicieron esos contratos. La Constitución dominicana establece que el único responsable que puede firmar un contrato que implique compromisos para el país es el presidente de la república, nadie más, ni ministros ni nadie puede hacerlo, eso lo establece el artículo 128 de la Constitución de la República”, dijo.

Bautista declaró que, por ejemplo, el Ministerio Público lo acusa de haber recibido sobornos en el contrato de construcción de la hidroeléctrica Pinalito, pero que sin embargo, los documentos depositados por él en el tribunal demuestran que esa obra fue firmada por el expresidente Hipólito Mejía en el 2002, cuyo financiamiento fue aprobado el 06 de enero del año 2004, cuando ya él no era presidente del senado, porque salió el 16 de agosto del año 2003, para quedar como un simple senador.

Sostuvo que como simple senador no fue miembro de la comisión de finanzas y que lo peor es que el día que se aprobó ese financiamiento no pudo ir a la sesión, como lo demuestra una excusa legal que establece que no participó. Dijo que como el contrato se firmó en esa fecha no buscaron las actas del senado, porque no había interés de buscar la verdad.

Citó que otro de los yerros cometidos por el Ministerio Público en su contra fue el caso de haber puesto al ejecutivo de Odebrecht, Marcos Vasconcelos, a hablar del caso de la hidroeléctrica Palomino, pensando que él era presidente del Senado para usar eso como prueba contra él.

“Pero qué sucede que el presidente Leonel Fernández firma en el año 2005 lo que tiene que ver con la hidroeléctrica de Palomino y el acueducto de Semana, pero que pasa, que se aprueban esos préstamos en el senado en el año 2007 bajo la presidencia de Reinaldo Pared, cuando yo no era senador, es decir yo no estaba ya en el senado”, manifestó Bautista.

Sostuvo que el exprocurador Rodríguez lo que hizo fue buscar las fechas en que los presidentes aprobaron los contratos, como forma de justificar la inclusión de imputados seleccionados por él.

Dijo que ha pasado lo peor que se le puede hacer a un ser humano, que es acusarlo de lo que no ha hecho, lo que le ha ocasionado pasar casi cinco años compareciendo a los tribunales.

“Yo tengo la tranquilidad espiritual que me da el no haber cometido ni uno de los hechos que me acusa ese perverso que está preso en Najayo. Por eso tengo la tranquilidad, y en segundo lugar yo reitero que esas juezas han demostrado en el transcurso del proceso que han actuado con rectitud, capacidad e independencia, sobre todo independencia en el desempeño de sus funciones”, dijo Bautista.

Dijo que no tiene por qué dudar que el jueves será beneficiado con la absolución, porque no cometió ni un solo de los hechos que les imputan.