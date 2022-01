Santo Domingo - El senador por la provincia Santiago Rodríguez Antonio Marte, dijo que “para volver a tener un Antonio Marte, este país va a tener que esperar 100 años”.

Al ser cuestionado en el programa con Jatnna, sobre si cree que ha sido subestimado en sus aspiraciones a la presidencia, Marte manifestó que "somos 11 millones de habitantes, y hay personas que se hacen cuentas falsas en las redes sociales para emitir opiniones".

Indicó además, que hay personas en su contra que generan noticias faltas y que quien hace cosas así es menos preparado que él.

Sostuvo que los políticos de este país se han dedicado a ofrecer cosas que no pueden cumplir y agregó que es un empresario y que sus empleados son felices con él por la forma en que han sido tratados.

Habló además del movimiento “primero la gente”, un movimiento que tiene desde el año 2013 y que busca convertirse en una fuerza política.

Agregó que el mismo no ha avanzado más por la persecución política en su contra que han ejercido diferentes personas, porque no les gusta la forma en la que se maneja y lo ven como menos.

“Lo que me faltó de estudio, me sobra de inteligencia y habilidad, hay personas que se han dedicado a estudiar, pero no a trabajar”, dijo.

Transporte

Sobre el transporte dijo que si se lo dejaran al Gobierno sería un fracaso, pues todas las instituciones del gobierno son barril sin fondo.

Dijo que los autobuses al gobierno no le duran ni cinco años, porque lo destruyen, mientras los autobuses de su empresa pueden mantenerse hasta 20 años en buenas condiciones.

Sin embargo, resaltó que este gobierno tiene la intención de rescatar el transporte. Reiteró que este país lo necesita, y que difícilmente pueda haber otro como él.