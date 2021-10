Dice reventa de internet provoca degradación de los servicios a clientes legítimos

La directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Comunicaciones y Tecnología (COMTEC), Claudia García, reveló que ayuntamientos entorpecen la expansión de los servicios de comunicaciones en el país.

"Hay barreras estructurales que quizás ustedes no conocen, pero hay sectores, hay municipios, hay localidades, dónde no se ha podido expandir o actualizar porque las autoridades municipales quieren establecer o exigir pagos de tasas administrativas que no son razonables y hacen inviable esos proyectos", dijo

Entrevistado en el programa Más Cerca que se trasmite por Studio 88.5 y YouTube bajo la conducción de Anibelca Rosario, Hansel García, Marisol Mendoza y Dary Terrero, indicó que se ha tratado por años suscribir un acuerdo que permita establecer mejores prácticas, así como un tarifario razonable.

"Los gobiernos locales establecen a su criterio que no son razonables en su mayoría y eso frena la expansión".

En ese orden sostuvo que una de las grandes causas que provocan la degradación de los planes de internet, se debe a las congestiones las redes a raíz de la reventa ilegal de internet.

"Una de las causas de esa degradación de la calidad qué usted siente como cliente legítimo...existe el efecto de la congestión que provocan estos usuarios no legítimos, porque las redes están dimensionadas a servir a los clientes que están en un plan", explicó.

Añadió que las empresas en lo que va de año han tenido que invertirá cerca de 1,300 millones de pesos para palear la congestión de internet.

