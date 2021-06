Becas y tarjetas bonos para quienes entreguen armas

Las personas que depositen armas de fuego podrán optar hasta por la reparación de su vivienda en mal estado

Son varios los incentivos que las autoridades dispondrán para aquellas personas que entreguen un arma de fuego ilegal y que contribuyan con la creación de una cultura de paz sin armas, como lo contempla el plan de desarme de la población.

Así lo informó, Gerald de los Santos, director ejecutivo de la Oficina Técnica de Ejecución de Desarme, adscrita al Viceministerio de Control de Armas y Municiones, del Ministerio de Interior y Policía.

De los Santos explicó que entre los incentivos hay becas estudiantiles en las universidades, en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en el Instituto Tecnológico de San Luis e Infotep.

“Hay gente que se ha acercado y dice que no quiere los bonos, pero quiere una beca para su hermanita.Entonces, uno va haciendo su listado y va distribuyendo a cada institución la responsabilidad de resolverle a cada persona Hay incentivos que son colectivos en el accionar de toda la comunidad y hay otros que son particulares”, dijo De los Santos en el Club Los Cachorros, lugar establecido como punto de recolección de armas de fuego.

Al hablar sobre las tarjetas bonos afirmó que irán de 7 mil a 20 mil pesos y dicho monto dependerá del tipo de arma a entregar.

Al ceder un revólver, el precio a entregar es de 8 mil pesos, el de la pistola 10 mil pesos, escopeta 7 mil pesos, metralletas y fusil 20 mil pesos.

“Y a la hora de entrega, nosotros como premio por colaborar con la creación de la cultura de paz sin armas, se entregará un incentivo con una tarjeta bono con la que usted puede hacer una compra en cualquier establecimiento y dependerá del tipo de arma a entregar”, adelantó De los Santos.

Fondos desarme “ya están”

El funcionario aseguró que los fondos para el plan de desarme ya están disponibles para las tarjetas bonos. Sin embargo, están a la espera de que hagan los desembolsos.

De los Santos, aclaró que harán la entrega con responsabilidad y que cada voluntario obtendrá el monto acordado y para eso esperaran que se agote todo el proceso financiero.

“Nosotros no queremos entregarle a nadie una tarjeta sin incentivo y que se sienta estafado, nosotros queremos entregarla cuando ya tengan su fondo correspondiente para evitar que el plan que tenemos con seriedad no se caiga porque no tiene un proceso burocrático rápido”, puntualizó.

Expuso que en el momento en que a la persona se le entregue la tarjeta se puntualizará el cuándo, dónde y cómo utilizarla.

300 millones de pesos

De acuerdo con informaciones, para los fines de desarme de la población a nivel nacional se estima un presupuesto tentativo de 300 millones de pesos.

El operativo durará 180 días, operará con un fondo general. Además, del trabajo integral en conjunto con el Estado que incluye otro tipo de obras aparte de los incentivos mencionados.

“El Estado ha hecho un trabajo integral que incluye otro tipo de obras además de las que se están planteando como incentivo particular”, sostuvo De los Santos.

Hasta el momento los puntos de recolección de armas son el Club Los Cachorros y la Fundación Trópico, en el sector Cristo Rey.

La información sobre la cantidad de personas que entreguen las armas se dará a conocer semanalmente.

Centro de acopio armas será un “misterio”

El centro de acopio de las armas recolectadas no será revelado, por motivos de seguridad.

En los puntos de entrega no se almacenarán las armas de fuego, sino que serán enviadas inmediatamente a ese centro de acopio.

Luego de recibidas las armas en los puntos de recolección mencionados, se llevarán al centro de acopio y luego se hará un registro que indique que el arma existió y se descuidó y la institución que se encargará de eso es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La destrucción del arma se hará bajo los parámetros ambientales de lugar y los protocolos que establece la Organización de los Estados Americanos (OEA).

No se preguntará “nada”

A la persona que tome la decisión de entregar de forma voluntaria su arma de fuego a las autoridades, como parte del plan de desarme de la población, no se le preguntará nada.

“Si usted viene y entrega su arma no se le va preguntar absolutamente nada. Es como una especie de amnistía para la entrega de armas de fuego, usted viene y la entrega y nadie le va hacer una pregunta que le haga sentir incómodo o con falta de confianza y seguridad”, afirmó De los Santos.

Muchos acuden a registrar motocicletas en Cristo Rey

Muchos ciudadanos acudieron ayer a registrar sus motocicletas al Club los Cachorros, en el populoso sector Cristo Rey.

Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, “Mi País Seguro”, las personas se apersonaron, ya que el registro es indispensable para desplazarse por las calles.

En el referido lugar, se observó una larga fila de personas quienes aguardaban para realizar el proceso de registro.

“Hasta ahora yo veo que el proceso va muy bien, veo que es rápido. Es una ayuda grande para nosotros los motorista porque para nosotros conseguir esa licencia un tiempo atrás era un dolor de cabeza”, expresó Fernando Vicente, un ciudadano.

Miembros del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) entregaban el rótulo identificado a los ciudadanos para colocarlo en el casco y realizaban un registro digital de los mismos.

Conforme con informaciones, para realizar el proceso el motorista debe acudir con su cédula de identidad, la motocicleta, casco, y un recibo de pago de la licencia categoría uno correspondiente a ese medio de transporte que tiene un costo por el momento de 600 pesos.

En un documento, el Intrant informó que para los fines, el casco protector contará con un código único, imprescindible para el registro en lo que se hacen los trámites para la obtención de la placa de la moto.

Hasta la mañana del lunes más de 1600 motocicletas habían registradas en el Intrant.

Esperan que tras registro no los molesten

“Esperemos que no nos molesten porque ya andamos completos con todo, con matrícula, seguro, licencia y el casco al día”, así dijo ayer un motorista mientras esperaba por el registro de su motocicleta, en el Club Los Cachorros en Cristo Rey. El ciudadano que se identificó como Expedito Acevedo expresó a elCaribe que se puso al día con lo que piden las autoridades de tránsito para poder desplazarse sin ningún problema en las calles y especialmente, evitar futuros “mal entendido” con los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y los miembros de la Policía Nacional.

Acevedo explicó que trabaja como motoconchista en la zona comercial de la avenida Duarte, específicamente en la esquina con Josefa Brea. “Los Digesett y la Policía nos tenían en zozobra y por eso estoy aquí resolviendo, y cogiendo mucho sol para que ya estemos bien”, dijo Acevedo mientras esperaba ingresar al club.