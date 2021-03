“Jamás de los jamases le voy a quitar el turno a ninguna persona”

Santo Domingo.- La comunicadora Brenda Sánchez explicó este miércoles que se aplicó la vacuna contra el coronavirus en esta fase porque le correspondía debido a que lleva 23 años laborando en el Voluntariado Jesús con los Niños, dentro del Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, donde están en la Fase 1 del Plan de Vacunación.

“Ellos están vacunando a todo el personal del hospital, a todo el que trabaja ahí, todo el que tiene el contacto y yo soy voluntaria del área del oncológico. Soy una voluntaria activa que voy casi todos los días al hospital y tengo contacto directo con los nenes (…)”, explicó la santiaguera a elCaribe.

Agregó que fue justamente desde la dirección del centro de salud que recibió una llamada para que se vacune debido a que todo el personal del voluntariado ya lo había hecho y es una manera de proteger a los niños.

Responde a críticas

Sánchez aseguró que no tenía prisa en vacunarse y que si lo hubiese querido, lo hace fuera del país porque tiene todas las facilidades.

En ese orden y antes las críticas que recibió a través de las redes sociales, manifestó que antes de emitir una opinión deben investigar.

“Yo he sido una persona correcta, que lo único que he hecho es aportar a este país, y que yo, Brenda Sánchez jamás de los jamases le voy a quitar el turno a ninguna persona, al contrario, el que me conoce sabe hasta yo le daría mi turno si lo tengo que dar”, aseguró la exdirectora del Gran Teatro del Cibao.

En ese mismo orden, consideró que es un problema la doble moral del país es grande donde quiere "acabar con todo el mundo" por las redes sin investigar.