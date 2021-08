Clientes de servicio de comida a domicilio comieron tres años gratis por un error y ahora deben pagarlo todo

Un fallo en el sistema del procesamiento de pagos del servicio japonés de entrega de comida a domicilio Demae-can permitió a algunos usuarios comer gratis durante 3 años, recogen medios locales.

Según el comunicado que la compañía dirigió a los usuarios afectados, ciertos pedidos efectuados a través de las aplicaciones de pago de los operadores de telefonía móvil DoCoMo, au, y SoftBank fueron aceptados y entregados, pero un error en el sistema de Demae-can hizo que los operadores reembolsaran o cancelaran los pagos.

Dado que la compañía empezó a aceptar pagos a través de operadores de telefonía móvil el 24 de agosto de 2018, se estima que el fallo pudo haberse producido en cualquier momento entre 2018 y 2021.

Tras descubrir la brecha, Demae-can reveló su intención de cobrar el dinero correspondiente a todos los pedidos afectados por el fallo.

"Me están cobrando 60.000 yenes [unos 550 dólares]. Voy a morir", reza el mensaje de un cliente recogido por los medios. "He recibido un mensaje unilateral que me dice que debo pagar dentro de 2 semanas debido a un error de pago", comenta otro afectado.

Según SoraNews24, no queda claro por qué Demae-can ha tardado tanto en descubrir el fallo.