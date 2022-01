El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, llamó nuevamente al Gobierno a incrementar las medidas de bioseguridad para reducir el impacto de la pandemia en República Dominicana.

En rueda de prensa, el galeno declaró que las autoridades deben imponer más control en especial en los aspectos que tienen que ver con la movilidad y la agrupación de personas, por el desborde de la ocupación hospitalaria, sobre todo en los centros de salud del interior, y la alta tasa de contagios en el personal médico.

El facultativo mandó a las autoridades, incrementar la vigilancia de la solicitud de la tarjeta de vacunación en centros, plazas y lugares de alta concentración de individuos.

Asimismo, pidió aumentar los centros de inoculación y toma de muestras en los hospitales y en las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), y que se habiliten furgones en barrios y ciudades de todo el territorio.

Igualmente, instó al presidente Luis Abinader disponer sin mayor dilación la eliminación de la resolución 237-2021, que obliga a las personas a realizarse una prueba de antígeno con sus recursos para poder acceder a una PCR, lo que según el especialista, afecta la economía de los usuarios.

“El presidente no debe estar ofreciendo, debe estar por decreto eliminando inmediatamente esa disposición (…), no es que estoy pensando, usted ejecuta, en este momento hay miles de dominicanos pagando 2 mil pesos de sus bolsillos, hay gente que no tienen para pagar eso”, enfatizó.

Exhortó a los titulares sanitarios a dejar la actitud complaciente y poner orden en la población para evitar los contagios del virus.