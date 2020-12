Compañía DNI Dancers estrenó el mejor show de danza vía streaming

Santo Domingo.- Con el fin de llevar una opción de entretenimiento diferente al público y de complacer a los amantes del baile coreografiado, la compañía DNI Dancers, una de las más importantes del país, estrenó su primer espectáculo virtual el cual se puede ver a través de www.wachaoplus.

DNI Dancers, conocida como una de las principales escuelas de baile, de donde han salido destacados bailarines, estrenó este especial el pasado 18 de diciembre, el cual se podrá disfrutar desde cualquier parte del mundo accediendo a la mencionada página web.

En el espectáculo, donde se mezclan diversos géneros musicales, participan todos los estudiantes de la escuela, incluyendo a los niños, intermedios juniors, principiantes y avanzados.

Víctor Osvaldo Heredia, fundador de DNI Dancers expresó que esta idea también nació con el propósito de no dejar pasar por el alto los acostumbrados grandes shows que producía en su escuela en donde sus estudiantes podían poner en práctica lo aprendido en todo el año. “Hacer este show no fue fácil, nos costó mucho trabajo en todo el sentido de la palabra, pero valió la pena ya que mis chicos se lo disfrutaron y su trabajo quedó plasmado en este audiovisual que podrán ver las veces que deseen junto a los suyos y eso me hace sentir muy orgulloso del equipo que formamos, porque una vez más demostramos que en la unión está la fuerza”, destacó Heredia.

DNI Dancers, ha trabajado con importantes artistas locales e internacionales y en parte de los eventos más relevantes, dentro de los que se destacan: Farruko, La Insuperable, Wisin, El Alfa, Mozart La Para, Amara La Negra, Melymel, Miriam Cruz, Pochy Familia, Naty Natasha, El Mayor, Premios Q, premios Heat, premios Soberano, Festival Presidente, entre otros.