Conozca los días feriados correspondientes año 2021

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo anunció este viernes las fechas en que serán celebrados los días feriados durante el año 2021, dando cumplimiento a la Ley 139-97, la cual establece el traslado de los días feriados.

Según comunicado enviado por la institución, el viernes 1 de enero, fecha de celebración del Año Nuevo, no se cambia, miércoles 06 del mismo mes, conmemoración del “día de los Santos Reyes”, se trabaja y se cambia el feriado para el lunes 04 de enero.

Precisa además que el jueves 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia, martes 26 del mismo mes, fecha que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, se trabaja y se cambia el feriado para el 25 del mismo mes. En tanto, el sábado 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional”, es inamovible.

Agrega la información que el viernes 02 de abril (Viernes Santo), festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo, no se cambia.

Asimismo, el “día del Trabajo”, sábado 1ro. de mayo, no se cambia. El Ministerio de Trabajo informa que la festividad religiosa “Corpus Christi” que este año 2021 se celebrará el jueves 03 de junio, no se cambia.

También es inamovible el “día de la Restauración”, correspondiente al lunes 16 de agosto.

El viernes 24 de septiembre “día de las Mercedes” y el sábado 06 de noviembre “día de la Constitución” serán celebrados en sus fechas correspondientes.

Asimismo, el sábado 25 de diciembre, día del Nacimiento de Jesús (Navidad), no se cambia.

El documento con los días feriados correspondientes al año 2021, puede ser descargado en el Portal Web de la institución www.mt.gob.do y publicado en las redes sociales institucionales y medios de comunicación.