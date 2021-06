Consejo de Europa no es lo mismo que Consejo Europeo

Aunque parecidas, Consejo de Europa y Consejo Europeo son denominaciones de instituciones distintas que es preciso distinguir.

En los medios, sin embargo, no es raro que se confundan, como se muestra en los siguientes ejemplos: «El Consejo Europeo devuelve el derecho de voto de Rusia» o «El presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, ha dirigido la mediación entre el Gobierno y la oposición georgiana».

El Consejo de Europa es un organismo compuesto por 47 países que tiene como función la defensa de los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley en los países del continente. Fue creado poco después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949. Este organismo es ajeno a la Unión Europea.

Por su parte, el Consejo Europeo es una de las altas instituciones de la Unión Europea, que define la orientación y las prioridades políticas generales y que está integrada por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, el presidente de la Comisión Europea (actualmente Ursula von der Leyen) y la persona designada como su presidente (actualmente Charles Michel).

Un tercer órgano con un nombre similar es el Consejo de la Unión Europea, en el que los ministros de los Gobiernos de cada país, en función del tema que se vaya a tratar, se reúnen para debatir, modificar y adoptar medidas legislativas y coordinar políticas. Es otra institución de la Unión Europea.

En el primero de los ejemplos, no puede referirse al Consejo Europeo, pues Rusia no es parte de la UE, mientras que en el segundo tiene que ser este órgano y no el Consejo de Europa, pues se especifica que se trata de Charles Michel. Por ello, lo adecuado habría sido «El Consejo de Europa devuelve el derecho de voto de Rusia» y «El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha dirigido la mediación entre el Gobierno y la oposición georgiana».