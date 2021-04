Defensa del coronel Rafael Núñez recusa jueza Kenya Romero

Santo Domingo.- El abogado defensor del coronel Rafael Núñez de Aza, recusó este viernes a la jueza Kenya Romero que está conociendo la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso de corrupción desmantelada mediante la Operación Coral.

Félix Portes tomó la decisión argumentado que el Ministerio Público presentó las pruebas de forma digital en una memoraia USB, cuando lo normal en este tipo de caso es presentarlas impresas.

Te recomendamos:

"Esa situación afecta de manera adversa a nuestro representado porque él no tiene una portátil, ni una computadora para ver todas las pruebas que yo todavía no he podido ver", expresó el abogado durante la audiencia.

Más en breve…