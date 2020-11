Díaz Rúa dice pasado gobierno hizo plan para “buscar culpables favoritos” en caso Odebrecht sin ellos salir lesionados

Santo Domingo.- El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, imputado en el caso Odebrecht, aseguró este martes que cuando estalló el escándalo de soborno, el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina, hizo un plan “´para buscar culpables favoritos sin ellos salir lesionados”.

“Este expediente, cuando se comenzó a hablar sobre este escándalo en Brasil, pues creó muchos problemas en República Dominicana. Y estoy seguro que el gobierno, en una reunión de emergencia, decidió que había que darle la cara a ese problema sin ellos salir lesionados y había que buscar unos culpables favoritos”, indicó.

“Inclusive, se hizo un plan de que se buscaran un grupo de gente para luego sacarlos y luego dejar lo que a ellos le interesara, como efectivamente lo hicieron”, expresó Díaz Rúa, al declarar durante el juicio de fondo que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El imputado afirmó que cuando dejó de ser funcionario público, cuyo cargo ocupó durante los últimos gobiernos del expresidente Leonel Fernández, “se desataron los demonios” y cayó en las luchas políticas “que posiblemente hoy me tienen aquí”.

Manifestó que su inclusión en este expediente lo ha dejado inutilizado y no ha podido trabajar. “Un daño irreparable por asuntos políticos”, dijo.

“Yo nunca he podido entender, como este expediente ha podido caminar hasta aquí y nos ha podido tenernos sentando cuatro años casi, a nosotros, un daño que es prácticamente irreparable”, le expresó a las juezas Esmirna Giselle Méndez, presidenta del tribunal, Tania Yunes y Jissel Naranjo.

Aseguró que el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, fue sacado adrede del expediente.

Dijo que las cuatro adendas que firmó para la construcción de la Autopista del Coral fueron legítimas. “Las cuatro adendas que yo hice están totalmente justificadas, y la obras están ahí, y nosotros inauguramos esa carretera el día 12 o 10 de agosto, no me acuerdo, antes de salir, pero el Ministerio Público, que además de mentiroso en esta obra, de falsar todo y tergiversar todo, además es ciego, porque no fueron cuatro adendums, fueron cinco, pero el quinto a ellos no le interesó, porque el quinto lo firmó Gonzalo Castillo, aquí está firmado el quinto adendum por Gonzalo Castillo”, manifestó.

Al hacer uso de su derecho de declarar en el juicio de fondo, Díaz Rúa, quien es ingeniero civil, manifestó que mucho antes de ser director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y ministro de Obras Públicas, ya tenía una vida profesional destacada.

“Como funcionario en ocho años fui el mejor valorado y cuando terminamos el gobierno en 2012, en la última encuesta salió el presidente Fernández con un 72% y yo como el mejor valorado de los ocho años de Gobierno”, sostuvo.

Díaz Rúa, acusado de enriquecimiento ilícito, aceptar sumas de dinero de sobornos por parte del empresario Ángel Rondón, también implicado en el caso, para la contratación y ejecución de varios proyectos, indicó que este expediente está “sesgado y lleno de falsedades”.