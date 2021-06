Dice amenazan custodios de bienes incautados en el caso Coral

La fiscal Mirna Ortiz informó ayer que empleados de militares activos han amenazado de manera directa al personal del Ministerio Público responsable de custodiar los más de 150 bienes incautados a los implicados en el caso de corrupción Coral.



“Amenazas de manera directa han recibido nuestros encargados de bienes incautados, que son las personas que se trasladan a los lugares que son objeto de investigación por parte del Ministerio Público, y estas personas que cuidan o custodian o que obedecen a las órdenes de militares activos han querido amedrentar a parte de los miembros del Ministerio Público que se dedican a realizar esta función”, detalló.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) recordó, además, que el Ministerio Público investiga a las personas que espiaban a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y a cualquier otra que pretenda entorpecer las investigaciones contra los involucrados en el entramado de corrupción.

Dijo que una vez se determinen responsabilidades, se abriría un nuevo proceso, por delitos distintos a los de corrupción administrativa. Los sometimientos podrían incluir tanto a los militares que fueron descubiertos ubicando la residencia y lugares frecuentes de Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, así como a cualquier otra persona que pretenda entorpecer las investigaciones.

Lealtad a Adán Cáceres

Ortiz recordó que el mayor general Adán Cáceres Silvestre, hasta ahora identificado como cabecilla del entramado del caso Coral, permanece como militar activo y que existen en las instituciones personas que actúan según su lealtad al poder militar.

La fiscal aseguró que a pesar de los intentos por amedrentar el trabajo de los fiscales y personal que investiga los casos de corrupción, el Ministerio Público no se detendrá en su misión de perseguir a los violadores de la ley. “Este Ministerio Público no tiene miedo, no se amedrenta”, expresó Ortiz.

Solicitan investigar amenazas contra Adán

Ayer, los abogados de Adán Cáceres Silvestre solicitaron a la procuradora Miriam Germán Brito disponer de una “inmediata” investigación sobre las alegadas amenazas que el imputado estaría recibiendo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Nahayo-Hombres, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde mayo, tras ser sometido a la justicia.