Dice deficiencia gerencia afecta operatividad PN

El coordinador del Grupo de Trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró ayer que uno de los mayores problemas que se debe subsanar en esa institución es el tema de la gerencia que por años ha sido dominada por una “cúpula”.

Tras resaltar que con las acciones que el Gobierno ya puso en marcha se aspira a una Policía preventiva y cercana a la ciudadanía, Castaños Guzmán precisó que antes de todas las transformaciones hay que diseñar y estructurar un presupuesto que haga más operativa a la entidad a cargo de la entidad.

“El presupuesto de esa institución siempre se ha diseñado desde arriba y por eso es, que históricamente, ahí ha habido una cúpula que desde el punto de vista salarial tiene su problema resuelto, pero hay una masa que no. Entonces hay un problema de gerencia y nosotros (el Grupo de Trabajo) hemos querido, inclusive, explicar esto hasta desde el punto de vista académico para que la gente entienda. O sea, las deficiencias desde el punto de vista de la gerencia de la institución ese es otro problema”, dijo al ser entrevistado en el programa matutino Despierta con CDN, que se transmite diariamente por CDN, canal 37.

Al hablar de las precariedades con las que la Policía Nacional ha tenido que enfrentarse por la falta de recursos, el también vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) indicó que en la actualidad el 87 % del presupuesto de esa institución es destinado para el pago de salarios y el 5 % restante es para pago de combustible.

“Ahí no hay nada para la inversión. Es decir, si ahí se daña un equipo no hay dinero para el mantenimiento y con relación a lo de las pensiones y lo de los especialismos, ahí hay una distorsión porque no hay objetividad en la asignación de los especialismos.

Todo lo que nosotros hemos solicitado, la Policía nos lo ha dado y estoy hablando de cosas delicadas. Eso yo creo que es una buena señal. Nosotros no hemos sentido ninguna resistencia”, detalló Castaños Guzmán.