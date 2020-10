Domino´s se unió a la Semana de la Movilidad 2020

La marca en República Dominicana continúa impulsando la transformación en torno a su desarrollo en el país

Santo Domingo.- Domino’s República Dominicana se unió a la Semana de la Movilidad 2020 en el país, la marca participó junto al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant) dentro de las actividades que se realizaron el pasado mes de septiembre, que sirvieron para impulsar las transformaciones en este sentido. Cerrando la semana con el lanzamiento de la plataforma del primer “Concurso de Micrometrajes” por una Movilidad Sostenible, un escenario dirigido a sensibilizar a la sociedad y el medio ambiente.

Con este proyecto se procuró crear conciencia sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional de los automóviles en la ciudad, tanto para la salud pública como para el entorno, los retos del parque vehicular en Santo Domingo y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles, el uso de la bicicleta y los viajes a pie. La plataforma también busca resaltar la importancia de la accesibilidad a sistemas de transporte de cero emisiones y promover un sistema inclusivo para todas las personas.

Es preciso destacar la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, instituciones y empresas, en este tipo de acciones y conversaciones, relacionadas con la movilidad sostenible, permiten generar una mayor conciencia ciudadana y generan interés en sus áreas de influencia, sobre el beneficio individual y colectivo del cambio de comportamiento a la hora de elegir un modo de transporte no contaminante. En esta línea se resaltó el apoyo de marcas e instituciones como: Coca Cola República, Bepensa, Aro y Pedal, One Click, Intrant, ASOMOEDO, Zero Emisión RD y Ágora Mall.

“La migración paulatina de nuestros repartidores hacia la movilidad eléctrica es una muestra evidente de nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental. Nuestro programa Delivery eBikes, nos ha permitido accionar como ente de cambio a nivel local, generando conciencia acerca de los retos que enfrenta la movilidad a nivel local y sus incidencias en la sostenibilidad”, sostuvo Luis Francisco Rodríguez, Gerente General de la Marca.

Cabe resaltar el hecho de que la marca registró la primera acción de movilidad del país en la plataforma de movilidad europea https://mobilityweek.eu/home/. A su vez introdujo su flotilla de motores, se redujo el cilindraje de 150 a 100 centímetros cúbicos, esto se debe a que poseer un motor con menos potencia, marginalmente se reduce el consumo de gasolina y en la actualidad, Domino’s República Dominicana está implementando la integración de una flotilla de bicicletas eléctricas que reducen al máximo el impacto ambiental.

