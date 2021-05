Economía oxigena país, pero rebrote de covid-19 amenaza con asfixiarlo

Autoridades mantienen abiertas todas las actividades y añadieron clases semipresenciales, a pesar del desborde

Lo que ocurre ahora en el país es un retrato en tiempo real de la disyuntiva que representa para los gobiernos la apertura de la actividad económica y el avance de la pandemia de la covid-19 que ahora registra un rebrote local que ha disparado las alarmas.

Ayer el Servicio Nacional de Salud reportó que casi todos los hospitales del Gran Santo Domingo estaban abarrotados tanto en camas para personas infectadas de coronavirus como en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), esa noticia unida al aumento de los contagios genera el temor del desbordamiento total de los centros de salud como ha ocurrido en otros países en distintos momentos de la pandemia que lleva más de 18 meses.

Aunque hasta ahora el foco del rebrote ha estado en el Gran Santo Domingo, los casos han aumentado en provincias tan pobladas como Santiago y San Cristóbal.

Junto con la alarma del rebrote de la covid-19 llegó la buena noticia de la recuperación de la economía que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, dijo que en abril de este año la economía creció 47.1 % con relación al 2020, incluso creció más que en el 2019, cuando no había pandemia, según el funcionario, creció 3.3 más que en ese año.

Las autoridades siguen apostando al crecimiento del turismo y para el martes la Dirección General de Aduanas, que dirige Eduardo Sanz Lovatón, ha anunciado que el retiro de mercancía se podrá hacer en 24 horas, lo que dinamizará la recuperación de la economía.

A pesar del rebrote, todas las actividades económicas se mantienen operando y la única medida restrictiva es el toque de queda que desde ayer arrancó a las 8:00 de la noche en lugar de las 10:00 p.m. como se mantenía, lo que supone el cierre más temprano de las actividades comerciales, especialmente el sector de bares y restaurantes que en ese tiempo es su horario de mayor demanda.

Precisamente, el informe que presentó el Banco Central señala que ese sector fue el segundo renglón con mayor crecimiento en abril con un 140.7 % solo superado por la construcción que presenta un crecimiento de 566.7 %.

A pesar de las alarmas por el rebrote de la enfermedad, el gobierno ha tomado medidas que parecen contradictorias con el panorama de la pandemia. Por ejemplo, autorizó las clases semipresenciales en todo el país, con la excepción de los centros educativos públicos del Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Esa medida había sido exigida por una parte de la población en momentos menos críticos de la pandemia, pero las autoridades se habían negado a acceder. Tomaron la decisión no solo en medio del rebrote y con todas las actividades abiertas, sino cuando faltan menos de dos meses para concluir el año escolar.

También es contrario al panorama que se vive por la pandemia, que los seguros de salud solo cubren una prueba PCR al año lo que dificulta la detección del coronavirus sobre todo porque el examen cuesta más de 4 mil pesos.

Al parecer la gran apuesta del gobierno para contener el virus es la vacunación, la que ha acelerado con la llegada de un millón más de dosis desde China, pero la protección de la inyección tarda hasta cuatro semanas, tiempo suficiente para que se infecte un número de personas que desborde el sistema de salud, como ha ocurrido en otros países, como Chile.

Además, no hay suficientes dosis de vacuna como para inmunizar a toda la población en un tiempo relativamente corto lo que unido a que un porcentaje importante de la población no ha mostrado interés en vacunarse, podría resultar una solución poco efectiva en lo inmediato.

Por otro lado, en la población se observa una relajación de las medidas de distanciamiento, protección con mascarillas y de higiene, lo que sumado a la falta de medidas restrictivas, limitación para hacer las pruebas y la apertura de los centros educativos son una bomba de tiempo ante el comportamiento que ha tenido el virus en las últimas semanas.

Adicionalmente, este fin de semana el país celebra el Día de las Madres, un evento que suele movilizar a las personas, dinamiza el comercio y genera otros tipos de movimientos.

Otro factor de riesgo para el incremento de casos y sobre todo que podría poner a circular nuevas cepas de la covid-19 en el país es el turismo que ha registrado un incremento de visitantes. El informe del Banco Central establece que en abril de este año incluso llegaron más turistas al país que en ese mismo mes del 2019, cuando no había pandemia con un número de visitantes de 327 mil 74 solo por vía aérea, un 56% respecto al 2019.

Los factores de riesgo no se detienen ahí. En el vecino Haití, las autoridades han disparado las alarmas por el índice de mortalidad que se ha incrementado y, según un cable de la agencia AP, las variantes británicas y brasileña del virus circulan en ese país.

El 87% de ingresados no se ha vacunado todavía

Las autoridades a través del gabinete de salud que dirige la vicepresidenta Raquel Peña, han resaltado que la mayoría de las personas que han acudido a los centros de salud por complicaciones con la enfermedad aún no se han vacunado. En ese sentido, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, declaró recientemente que ante el panorama de la pandemia no se debe concentrar el esfuerzo en la capacidad hospitalaria sino en inocular a la población. “Lo más importante en este momento no es solo la respuesta hospitalaria, es que los dominicanos se vacunen. La única vía para que nosotros, a corto o mediano plazo, podamos salir de esta crisis sanitaria que arropa al mundo es vacunándose”, dijo. El gobierno está vacunando a toda la población desde el diez de mayo y ha contratado dosis con la farmacéutica Pfizer para inocular a los menores de 18 años, pero esa empresa todavía no ha entregado ni una dosis al país.