El caso Pulpo queda paralizado hasta el 4 de abril próximo

La continuación del proceso judicial denominado Pulpo se ha visto retrasada debido a varias situaciones que ayer impidieron que el juez Deiby Peguero Jiménez comenzara a conocer la audiencia preliminar contra Alexis Medina y los otras 26 imputados.



El magistrado, quien cumple funciones en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tenía previsto iniciar con la preliminar del caso pero tuvo que aplazarla por dos meses, es decir, hasta el 4 de abril.

Una de las razones por las que el magistrado reenvío la vista fue que a la mayoría de las defensas no le fue notificada la acusación, por lo que no han estudiado el expediente y los abogados no estaban en capacidad de defender a sus clientes de las acusaciones que les imputa el Ministerio Público. El juez ordenó la notificación del escrito acusatorio de manera física ayer mismo y en una memoria USB las pruebas presentadas por el órgano acusador.

Tiempo para analizar expediente

En ese sentido, el magistrado otorgó tiempo suficiente para que los imputados junto a sus abogados puedan estudiar el expediente, que consta de 3,500 páginas, y también analizar las pruebas que el Ministerio Público presentó en su contra.

Sobre esto, ni el Ministerio Público, el Estado dominicano ni el los abogados de las Edes, (estos últimos querellantes y actores civiles en el caso) se opusieron.

Otra cuestión que produjo el aplazamiento, fue que varios de los nuevos encartados en este caso de corrupción, que se encuentran en libertad sin medida de coerción, no comparecieron al tribunal, por defecto de la notificación por lo que el juez ordenó citarlos nuevamente para que comparezcan en la próxima audiencia.

El magistrado también ordenó que el imputado Carlos Alarcon (que es nuevo en el caso) le sea asignado un defensor público, pues compareció al final de la audiencia y dijo que no le habían notificado nada y que no tiene los recursos para pagar un abogado.

Además, el juez repuso los plazos y otorgó 25 días, para que, entre cosas, los abogados en representación del Estado y las Edes depositen su querella particular.

Debido a que no estaban dadas las condiciones para conocer la audiencia, el juez Peguero Jiménez decidió aplazar la vista para el 4 de abril a los fines de que estas situaciones sean subsanadas.

El magistrado, también estableció un calendario e informó que a partir de la fecha antes mencionada se conocerá la audiencia preliminar todos los lunes.

¿Cuál es la condición de los últimos imputados?

Por otro lado, el juez fijó para el lunes 21 de este mes la revisión de la medida de coerción de los 11 imputados que tienen diferentes medidas coercitivas. Ya cuando se inicie la preliminar, el Ministerio Público, si así lo considera, puede solicitar al tribunal que le imponga medidas de coerción a los 16 encartados que se encuentran en libertad ya que fueron acusados después de los primeros 11. Sino, estos imputados pueden comparecer al proceso libres.