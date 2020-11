El Gobierno lleva el 911 a Valverde; inaugura centros de salud

Abinader promete financiamiento para terminar construcción de hospital privado regional

El presidente de la República, Luis Abinader, dejó en operaciones el Servicio de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en Valverde, inauguró dos Centros de Diagnósticos, y dejó retomados los trabajos de construcción de un centro de salud de capital privado en esa provincia.

Tras amanecer hospedado en el Hotel Gran Almirante de Santiago, junto a su comitiva, el presidente Luis Abinader inauguró el primer centro de diagnóstico en Navarrete, el cual fue iniciado por la pasada administración y retomado por el actual gobierno.

El presidente resaltó el esfuerzo del gobierno en concluir las obras que fueron dejadas a medio construir, para que esos recursos que se invirtieron no se pierdan y se beneficie a la población.

“En términos de construcción estaba en un 70 por ciento y en términos de inversión en un 55 por los equipos. Inmediatamente le dijimos a Carlos, Carlos vamos a proceder y vamos a terminar ese centro de diagnóstico porque yo sé que se necesita en Navarrete. Y que no pase como en otras ocasiones que vemos obras que porque la inició otro presidente duran años en continuarlas o muchas veces no las continúan. Ese no es el caso nuestro. No importa quien la haya empezado lo que pueden estar seguro es que nosotros la terminamos para el bienestar de la gente”, expresó.

En el municipio Laguna Salada, el jefe de Estado dejó reiniciados los trabajos de construcción del Hospital Privado de la Región Noroeste (HOSPRINOR,), que se inició en 2017 a un costo superior a mil 800 millones de pesos. En su intervención, ante empresarios e inversionistas de este proyecto sanitario, el Presidente prometió su respaldo con el financiamiento de la obra, aunque sin establecer monto económico. Este hospital privado regional brindará servicio a las cuatro provincias del noroeste con unos 700 mil habitantes y generará 700 empleos directos y 3,000 indirectos.

El centro de diagnóstico, dijo el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, funcionaría como un centro madre, alrededor de los centros de primer nivel y clínicas rurales que podrán referir a la población a realizarse sus estudios, imágenes y análisis químicos. Dijo que contará con especialidades como Pediatría, Ginecología, Internistas, Medicina familiar y general.

En la provincia Valverde el presidente Luis Abinader dejó instaurado el Servicio de Emergencias y Seguridad 911, convirtiendo la localidad en la provincia número 22 en tener el servicio, que ofrece un 89.4 por ciento de cobertura nacional. Este servicio impactará una población de 173,000 habitantes.

Para el funcionamiento óptimo del servicio, el mandatario resaltó la incorporación de 29 médicos y 29 enfermeras, 8 paramédicos, 115 técnicos en operación de recesión de llamadas y asistencia a través de las ambulancias.

Dijo que a mediados del 2021, el sistema 911 operará a nivel nacional y anunció la construcción de un sistema de Centros de Traumas en todo el país, que junto al 911 impactarán de manera exponencial en la reducción de muertes por accidentes. Estos centros se empezarán a construir a mediados del 2021.

Tras la actividad, a la que acudieron las autoridades civiles y militares de Valverde, el mandatario inauguró otro Centro de Diagnóstico en el municipio Mao, que contará con atención médica de emergencia, ginecología, psicología, farmacia, imágenes médicas, entre otros.

La agenda del presidente Abinader en Mao incluyó un almuerzo con la Dirección Política de su partido y una visita a la Cuarta Brigada del Ejército de la República Dominicana.

Evitará métodos arcaicos en traslado heridos

Para la entrada en operaciones del 911, se integraron 15 ambulancias, 15 moto ambulancias, 120 agentes de la Policía Nacional, 12 camionetas y 28 motocicletas de ese organismo; además, 28 agentes de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Terrestre (Digesett) con una camioneta y tres motocicletas de esa entidad reguladora del tránsito. Igualmente se designaron al servicio 37 colaboradores del Ministerio de Obras Públicas, con 6 unidades para el patrullaje de carreteras, 6 ambulancias, una grúa y un taller móvil. La gobernadora de Valverde, Deisy Aquino, dijo que la instauración del Servicio de Atención a Emergencias evitará que se sigan implementando métodos arcaicos para el traslado de personas heridas o accidentadas, lo que se hacía en motores, camionetas y hasta a pie. Además, agradeció la inversión del gobierno en la puesta en operación del programa, con lo que Valverde deja de ser la provincia desprovista de atención y seguridad que fue.